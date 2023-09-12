***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
12.09.2023 10:25
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Foneria Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194073
BIST
'
13:008.162
En Düşük
|Değişim
|: 0,19%
|| 15,67
|Açılış
|: 8.175
|
|Önceki Kapanış
|: 8.146
|
8.081
En Yüksek
8.239
13:0026,8711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0048
|Açılış
|: 26,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
26,9499
En Düşük
26,8031
13:0028,8498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0513
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2191
En Düşük
28,7759
13:001.658,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,36
|Açılış
|: 1.658,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
|
1.665,56
En Düşük
1.654,78
BIST En Aktif Hisseler12:58
|ISBTR
|149.788,30
|1.497.883
|% 10,00
|
|NUHCM
|255,20
|186.818.687
|% 10,00
|
|ALFAS
|150,70
|1.115.078.800
|% 10,00
|
|ALCAR
|794,30
|57.009.632
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|102.978.790
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|1.025.740.791
|% -10,00
|
|KSTUR
|630,00
|433.440
|% -10,00
|
|ULAS
|18,47
|972.372
|% -9,99
|
|TATEN
|65,35
|520.271.943
|% -9,99
|
|SNKRN
|24,30
|457.520
|% -9,93
|
|KOZAL
|31,92
|3.842.386.506
|% -2,68
|
|THYAO
|235,90
|2.966.238.628
|% 0,60
|
|ASTOR
|142,60
|2.876.629.543
|% 2,59
|
|SISE
|53,95
|2.641.218.466
|% -1,19
|
|ENKAI
|35,34
|2.159.442.966
|% 1,79
|
|ZOREN
|5,03
|1.346.167.170
|% -0,79
|
|SKBNK
|5,55
|711.608.075
|% -4,15
|
|KATMR
|2,02
|239.981.518
|% -0,98
|
|KOZAL
|31,92
|3.842.386.506
|% -2,68
|
|EKGYO
|8,93
|1.040.335.086
|% -1,11
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8914
|26,8964
|% 0,11
|
|Euro
|28,8494
|28,8556
|% -0,16
|
|Sterlin
|33,4478
|33,6155
|% -0,15
|
|Frank
|30,0359
|30,2169
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1485
|7,1843
|% 0,12
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-3,02
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|11.272
|11.442
|-34,00
|
|Tam
|11.048
|11.115
|-38,00
|
|Yarım
|5.541
|5.580
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.790
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,05
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,90
|19,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|91,31
|91,31
|0,66
|