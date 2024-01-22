***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
22.01.2024 15:30
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GO1 Fon Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241945
BIST
'
16:378.053
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 56,41
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.070
16:3730,2478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0473
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2478
En Düşük
30,1539
16:3732,9621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0268
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0196
En Düşük
32,8564
16:371.967,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,52
|Açılış
|: 1.967,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,13
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler16:35
|BINHO
|396,00
|1.557.832.152
|% 10,00
|
|TETMT
|4.180,00
|27.833.815
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|31.512.928
|% 9,99
|
|SELGD
|21,60
|9.536.952
|% 9,98
|
|DIRIT
|13,55
|2.009.221
|% 9,98
|
|FENER
|114,30
|1.184.840.247
|% -10,00
|
|BAYRK
|28,50
|10.893.726
|% -9,98
|
|SANEL
|29,98
|11.445.169
|% -6,25
|
|YYAPI
|3,45
|124.519.071
|% -5,48
|
|CASA
|86,00
|3.559.110
|% -4,66
|
|THYAO
|252,50
|6.405.568.428
|% 0,90
|
|SASA
|38,34
|3.074.170.730
|% 1,97
|
|EKGYO
|9,48
|2.968.471.296
|% 7,97
|
|AKBNK
|40,36
|2.709.492.244
|% -1,37
|
|YKBNK
|22,28
|2.480.698.249
|% 0,54
|
|EKGYO
|9,48
|2.968.471.296
|% 7,97
|
|YKBNK
|22,28
|2.480.698.249
|% 0,54
|
|AKFGY
|1,91
|183.669.663
|% 2,14
|
|ADESE
|2,47
|217.877.175
|% 6,93
|
|PETKM
|20,12
|1.605.216.107
|% 1,51
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2408
|30,2486
|% 0,16
|
|Euro
|32,9482
|32,9610
|% 0,08
|
|Sterlin
|38,3485
|38,5409
|% 0,27
|
|Frank
|34,6683
|34,8771
|% 0,06
|
|Riyal
|8,0392
|8,0795
|% 0,14
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,00
|22,03
|% 0,66
|
|Platin
|901,52
|903,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|928,09
|931,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,81
|78,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,59
|2.023,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:49PINSU
Yüzde 4.62 oranında artışla 14.71 lira fiyatla işlem gören hissede 757, 523 adet işlem
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16:48BORLS
Yüzde 4.07 oranında artışla 38.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 242, 650 adet işlem
-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 95 artarak (% 0.78 ) 7, 123
-
16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELGD, GSRAY, MIPAZ, AVTUR, YAYLA, METUR, KFEIN, MEKAG, VRGYO, KBORU
-
16:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BAYRK, FENER