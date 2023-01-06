***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.01.2023 16:44
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 4. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 33,92 % 0,0075 % 0,0042 % 55,8622
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095335
BIST
16:315.279
En Yüksek
|Değişim
|: 3,18%
|| 162,65
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.289
En Düşük
4.961
16:3118,7691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 18,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:3119,7625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:311.108,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,74
|Açılış
|: 1.108,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.112,52
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:29
|BRKVY
|28,82
|41.399.717
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|99.568.647
|% 10,00
|
|TETMT
|278,60
|4.791.740
|% 9,99
|
|HKTM
|61,65
|61.563.430
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|200.655.045
|% -10,00
|
|MARTI
|4,99
|113.022.971
|% -8,94
|
|ADEL
|125,40
|115.411.392
|% -8,53
|
|ULUFA
|6,85
|31.673.919
|% -8,30
|
|EREGL
|41,48
|9.788.655.100
|% 3,49
|
|THYAO
|140,10
|8.739.930.382
|% 3,62
|
|ASELS
|61,50
|6.961.976.870
|% 4,41
|
|KRDMD
|19,25
|5.619.857.850
|% 6,94
|
|EKGYO
|9,16
|4.572.661.558
|% 8,02
|
|EKGYO
|9,16
|4.572.661.558
|% 8,02
|
|KRDMD
|19,25
|5.619.857.850
|% 6,94
|
|YKBNK
|10,73
|2.748.130.557
|% 2,39
|
|EREGL
|41,48
|9.788.655.100
|% 3,49
|
|SKBNK
|2,86
|620.465.583
|% 4,76
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7622
|18,7703
|% 0,03
|
|Euro
|19,7442
|19,7614
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,2054
|22,3167
|% -0,37
|
|Frank
|19,8893
|20,0091
|% -0,35
|
|Riyal
|4,9776
|5,0025
|% 0,01
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|2,85
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,60
|
|Cumhuriyet
|7.495
|7.608
|9,00
|
|Tam
|7.530
|7.588
|0,00
|
|Yarım
|3.647
|3.709
|0,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.854
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,11
|0,07
|
|B. Petrol
|78,58
|78,58
|-0,11
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:44PLTUR
Yüzde 8.09 oranında artışla 13.09 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 902, 322 adet işlem
-
16:42SNICA
Yüzde 9.96 oranında artışla 28.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 439, 395 adet işlem
-
16:41KRDMD
Yüzde 6.39 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 303, 166, 249 adet işlem
-
16:40XU100
Endeks 5, 276 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 12 üstünde . İşlem hacmi 102, 951.00 milyon TL de
-
16:40METUR
Yüzde 6.20 oranında artışla 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 911, 251 adet işlem