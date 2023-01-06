***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.01.2023 16:44
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 4. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 55,93 % 0,0032 % 0,0034 % 109,2097
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095337
BIST
16:535.344
En Yüksek
|Değişim
|: 4,46%
|| 228,08
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.345
En Düşük
4.961
16:5318,7697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:5319,7713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0069
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:531.116,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 10,28
|Açılış
|: 1.116,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.116,99
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:53
|BRKVY
|28,82
|41.644.313
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|100.122.263
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.858.178
|% 9,99
|
|TETMT
|278,60
|4.849.689
|% 9,99
|
|GMTAS
|5,73
|39.760.688
|% 9,98
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|ADEL
|123,60
|122.072.753
|% -9,85
|
|MARTI
|4,99
|116.204.018
|% -8,94
|
|ULUFA
|6,81
|33.402.385
|% -8,84
|
|FMIZP
|207,00
|162.448.915
|% -6,84
|
|EREGL
|41,78
|10.596.454.763
|% 4,24
|
|THYAO
|141,50
|9.216.427.044
|% 4,66
|
|ASELS
|62,15
|7.413.126.520
|% 5,52
|
|KRDMD
|19,43
|6.024.387.584
|% 7,94
|
|EKGYO
|9,20
|4.767.830.554
|% 8,49
|
|EKGYO
|9,20
|4.767.830.554
|% 8,49
|
|KRDMD
|19,43
|6.024.387.584
|% 7,94
|
|YKBNK
|10,90
|2.927.690.915
|% 4,01
|
|EREGL
|41,78
|10.596.454.763
|% 4,24
|
|SKBNK
|2,88
|651.056.606
|% 5,49
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7473
|18,7697
|% 0,03
|
|Euro
|19,7542
|19,7713
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,3042
|22,4161
|% 0,07
|
|Frank
|19,9868
|20,1072
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9774
|5,0023
|% 0,00
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|13,76
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|10,28
|
|Cumhuriyet
|7.533
|7.647
|48,00
|
|Tam
|7.575
|7.643
|55,00
|
|Yarım
|3.669
|3.737
|28,00
|
|Çeyrek
|1.840
|1.868
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|0,28
|
|B. Petrol
|79,78
|79,78
|1,09
|
Seans Raporu
16:53
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-
17:08AYDEM
Yüzde 8.72 oranında artışla 24.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 676, 369 adet işlem
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17:07METUR
Yüzde 7.30 oranında artışla 7.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 942, 976 adet işlem
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17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 185, 3 artarak (% 4.08 ) 4, 725
-
17:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGGUB, DOKTA, SNKRN, HKTM, UZERB, SNICA, TETMT, BRKVY, TERA, GMTAS
-
17:05
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VKING