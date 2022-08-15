***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
15.08.2022 09:12
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2022
Açıklamalar
01.01.2022/30.06.2022 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055305
BIST
10:192.866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,72
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.861
10:1917,9623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0302
|Açılış
|: 17,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9930
|
17,9677
En Düşük
17,8981
10:1918,4039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 18,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4337
En Düşük
18,3679
10:191.033,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -6,20
|Açılış
|: 1.033,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.032,54
BIST En Aktif Hisseler10:17
|CMBTN
|240,30
|2.754.559
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|552.904
|% 9,98
|
|COSMO
|22,98
|2.286.533
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|30.315.979
|% 9,93
|
|GRNYO
|4,10
|285.053
|% 9,92
|
|GSRAY
|5,99
|204.694.549
|% -8,97
|
|BARMA
|45,04
|90.013.812
|% -5,97
|
|PAMEL
|159,80
|143.326
|% -5,16
|
|MEGAP
|2,85
|995.194
|% -5,00
|
|MEGAP
|2,85
|995.194
|% -5,00
|
|THYAO
|62,75
|711.520.565
|% 0,56
|
|SASA
|53,70
|229.422.773
|% 2,09
|
|GSRAY
|5,99
|204.694.549
|% -8,97
|
|PETKM
|9,91
|178.693.367
|% 1,02
|
|ASELS
|24,72
|171.825.716
|% 0,65
|
|ARDYZ
|7,75
|82.772.663
|% 7,19
|
|KLSYN
|2,58
|19.196.734
|% 3,20
|
|KIMMR
|4,60
|25.217.578
|% -1,29
|
|TRILC
|11,49
|47.282.189
|% 6,78
|
|MOBTL
|1,96
|6.612.009
|% 0,51
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9593
|17,9604
|% 0,16
|
|Euro
|18,3927
|18,4049
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,6758
|21,7845
|% -0,09
|
|Frank
|18,9667
|19,0809
|% -0,03
|
|Riyal
|4,7699
|4,7938
|% 0,18
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-12,96
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|-6,67
|
|Cumhuriyet
|6.937
|7.042
|13,00
|
|Tam
|6.924
|6.977
|-15,00
|
|Yarım
|3.374
|3.411
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.706
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,55
|20,59
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|-0,16
|
|B. Petrol
|97,01
|97,01
|-1,14
|