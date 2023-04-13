***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2023Açıklamalar31.03.2023 Tarihinde yapılan faaliyet rarpou bildirimi eki güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137645BIST