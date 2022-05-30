***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
30.05.2022 13:04
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
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Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/05/2022
Karar Sayısı
2022/33
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
2022/1 faaliyet raporu beyanıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033310
BIST
13:102.507
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 68,61
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.510
En Düşük
2.467
13:1016,3866
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1955
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3953
En Düşük
16,2359
13:1017,6386
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2298
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6646
En Düşük
17,4021
13:10978,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 13,69
|Açılış
|: 978,98
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler13:10
|EGEPO
|9,46
|13.069.526
|% 10,00
|
|OZRDN
|10,68
|2.457.277
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|17.594.334
|% 9,99
|
|INVEO
|35,94
|78.004.140
|% 9,98
|
|AGHOL
|39,00
|69.738.164
|% 9,98
|
|UFUK
|37,26
|257.773
|% -7,08
|
|AKFGY
|2,57
|208.276.983
|% -6,20
|
|SNPAM
|7,40
|187.509
|% -5,97
|
|TDGYO
|7,17
|5.770.597
|% -5,66
|
|DAGHL
|27,38
|4.707.845
|% -3,93
|
|THYAO
|49,08
|4.374.097.518
|% 9,02
|
|KARSN
|7,05
|1.328.295.708
|% 2,62
|
|SISE
|20,96
|1.254.616.592
|% 2,75
|
|EREGL
|33,72
|1.072.686.870
|% 2,55
|
|SAHOL
|21,00
|1.026.861.297
|% 3,35
|
|KARSN
|7,05
|1.328.295.708
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,92
|415.556.030
|% 2,89
|
|YKBNK
|4,56
|449.034.977
|% 2,70
|
|HALKB
|5,89
|565.492.907
|% 5,18
|
|THYAO
|49,08
|4.374.097.518
|% 9,02
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3664
|16,3866
|% 1,21
|
|Euro
|17,6203
|17,6386
|% 1,32
|
|Sterlin
|20,6465
|20,7500
|% 1,25
|
|Frank
|17,0316
|17,1342
|% 1,11
|
|Riyal
|4,3534
|4,3752
|% 1,16
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,34
|
|Altın Gr.
|977
|978
|12,23
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|32,00
|
|Tam
|6.456
|6.619
|29,82
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|14,42
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,63
|0,10
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,78
|