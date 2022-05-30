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***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

30.05.2022 13:04
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/05/2022
Karar Sayısı
2022/33
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

2022/1 faaliyet raporu beyanıdır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033310


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OZRDN 10,68 2.457.277 % 9,99  
MZHLD 66,60 17.594.334 % 9,99  
INVEO 35,94 78.004.140 % 9,98  
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Riyal 4,3534 4,3752 % 1,16  
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13:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.859 5,34  
Altın Gr. 977 978 12,23  
Cumhuriyet 6.489 6.587 32,00  
Tam 6.456 6.619 29,82  
Yarım 3.121 3.202 14,42  
Çeyrek 1.565 1.601 7,21  
Gümüş.Ons 22,08 22,11 -0,02  
Gümüş Gr. 11,60 11,63 0,10  
B. Petrol 116 116 0,78  
Seans Raporu 13:10
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