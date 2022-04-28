***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler30 0 0 0 0 0 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 367.762 367.762 0 367.762Dönem Karı (Zararı)38 0 0Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 0 0 0 0 367.762 6.367.762 0 6.367.762Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 0 0 0 0 367.762 6.367.762 0 6.367.762Transferler30 0 0 0 0 367.762 -367.762 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38 0 0 -50 0 0 -439.030 -439.080 -439.080Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 0 -50 0 367.762 -439.030 5.928.682 0 5.928.682Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.589.805Dönem Karı (Zararı)-439.030Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 -439.030Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-133.195Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 11.433Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.250Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 15.250Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-145.587Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler47 -145.587Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -14.291Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.163.167Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 -3.930.570Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler31.140İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 31.140Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmelerİlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6,12 -160.841Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.607İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -3.607Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 2.611Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmelerİlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-101.900Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29,40 -6.527Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29,38 -95.373Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.735.392Alınan Faiz35 145.587Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-225.247Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-225.247Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -84.047Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -141.200Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.702Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriPay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri30 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.702Kredilerden Nakit Girişleri47 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri47 7.702Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıKredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları47 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.807.350Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi44 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.807.350DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.285.179DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.477.829Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6,53 1.479.084 6.287.587Finansal Yatırımlar47 3.980.975 50.405Ticari Alacaklar1.550 32.690İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.550 32.690Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Stoklar10 0 0Canlı Varlıklar11 0 0Peşin Ödenmiş Giderler281.351 120.510İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 281.351 120.510Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 7.679 0Diğer Dönen Varlıklar29 0 0ARA TOPLAM5.750.639 6.491.192Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar6 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.750.639 6.491.192DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar47 0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 0 0Canlı Varlıklar11 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 0 0Maddi Duran Varlıklar14 190.583 116.402Maddi Olmayan Duran Varlıklar139.633 0Şerefiye18 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 139.633 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı40 6.356 0Diğer Duran Varlıklar29 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR336.572 116.402TOPLAM VARLIKLAR6.087.211 6.607.594KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 53.326 45.624Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler47 0 0Ticari Borçlar1.296 4.903İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.296 4.903Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar6 78.001 75.455Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları23 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 0 95.425Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 101 0ARA TOPLAM132.724 221.407Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler39 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER132.724 221.407UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler47 0 0Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8 0 0Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları23 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar25.805 10.490Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 25.805 10.490Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar40 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 0 7.935Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.805 18.425TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER158.529 239.832ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.928.682 6.367.762Ödenmiş Sermaye30 6.000.000 6.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30 0 0Sermaye Avansı30 0 0Geri Alınmış Paylar (-)30 0 0Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)30 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-50 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -50 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -50 0Yabancı Para Çevrim Farkları30 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)30 0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 0 0Diğer Yedekler30 0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 367.762 0Net Dönem Karı veya Zararı41 -439.030 367.762TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.928.682 6.367.762TOPLAM KAYNAKLAR6.087.211 6.607.594Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 0Satışların Maliyeti31 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı31 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti31 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları31 0BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri28,33 -842.248Pazarlama Giderleri28,33 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 520Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -10.092ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-851.820Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar35 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-851.820Finansman Gelirleri37 480.006Finansman Giderleri37 -81.492SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-453.306Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14.276Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 14.276SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-439.030DÖNEM KARI (ZARARI)-439.030Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 0Ana Ortaklık Payları41 -439.030Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-50Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 -65Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38 15Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 15Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-50TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-439.080Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-439.080http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024842BIST