***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler30 0 0 0 0 0 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 0 0 0 0 367.762 6.367.762 0 6.367.762Transferler30 0 0 0 0 367.762 -367.762 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38 0 0 159 0 0 -1.313.649 -1.313.490 -1.313.490Sermaye Arttırımı1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler7.500.000 0 159 0 367.762 -1.313.649 6.554.272 0 6.554.272Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.342.487Dönem Karı (Zararı)-1.313.649Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 -1.313.649Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-123.610Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 25.993Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.128Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 20.128Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-156.906Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler47 -156.906Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -12.825Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.062.134Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 -3.076.091Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.240İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 9.240Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmelerİlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6,12 -105.796Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler163.592İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 163.592Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 52.616Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmelerİlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-105.695Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29,40 -12.093Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29,38 -93.602Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.499.393Alınan Faiz35 156.906Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-225.247Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-225.247Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -84.047Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -141.200Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.465.480Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriPay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri30 1.500.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-34.520Kredilerden Nakit Girişleri47 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri47 -34.520Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıKredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları47 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.102.254Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi44 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.102.254DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.285.179DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.182.925Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6,53 3.188.307 6.287.587Finansal Yatırımlar47 3.126.496 50.405Ticari Alacaklar23.450 32.690İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 23.450 32.690Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Stoklar10 0 0Canlı Varlıklar11 0 0Peşin Ödenmiş Giderler226.306 120.510İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerDiğer Dönen Varlıklar29 0 0ARA TOPLAM6.573.677 6.491.192Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar6 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.573.677 6.491.192DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar47 0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 0 0Canlı Varlıklar11 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 0 0Maddi Duran Varlıklar14 178.374 116.402Maddi Olmayan Duran Varlıklar137.282 0Şerefiye18 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 137.282 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı40 4.890 0Diğer Duran Varlıklar29 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR320.546 116.402TOPLAM VARLIKLAR6.894.223 6.607.594KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 11.104 45.624Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler47 0 0Ticari Borçlar168.495 4.903İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 168.495 4.903Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 128.283 75.455Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları23 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 0 95.425Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 1.663 0ARA TOPLAM309.545 221.407Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler39 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER309.545 221.407UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler47 0 0Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8 0 0Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları23 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar30.406 10.490Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 30.406 10.490Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar40 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 0 7.935Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.406 18.425TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER339.951 239.832ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.554.272 6.367.762Ödenmiş Sermaye75 7.500.000 6.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30 0 0Sermaye Avansı30 0 0Geri Alınmış Paylar (-)30 0 0Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)30 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)159 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 159 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 159 0Yabancı Para Çevrim Farkları30 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)30 0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 0 0Diğer Yedekler30 0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 367.762 0Net Dönem Karı veya Zararı41 -1.313.649 367.762TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.554.272 6.367.762TOPLAM KAYNAKLAR6.894.223 6.607.594Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 55.138Satışların Maliyeti31 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)55.138Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı31 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti31 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları31 0BRÜT KAR (ZARAR)55.138Genel Yönetim Giderleri28,33 -2.206.848Pazarlama Giderleri28,33 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 733Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -10.092ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.161.069Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar35 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.161.069Finansman Gelirleri37 1.129.850Finansman Giderleri37 -295.308SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.326.527Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri12.878Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 12.878SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.313.649DÖNEM KARI (ZARARI)-1.313.649Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 0Ana Ortaklık Payları41 -1.313.649Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar159Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 212Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 -106Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38 53Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 53Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim Farkları