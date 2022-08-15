***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 09:12
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 0 0 0 0 367.762 6.367.762 0 6.367.762
Transferler
30 0 0 0 0 367.762 -367.762 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 0 159 0 0 -1.313.649 -1.313.490 -1.313.490
Sermaye Arttırımı
1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 0 159 0 367.762 -1.313.649 6.554.272 0 6.554.272
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.342.487
Dönem Karı (Zararı)
-1.313.649
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 -1.313.649
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-123.610
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 25.993
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 20.128
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-156.906
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
47 -156.906
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -12.825
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.062.134
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -3.076.091
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.240
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 9.240
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 -105.796
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
163.592
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 163.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 52.616
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-105.695
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29,40 -12.093
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29,38 -93.602
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.499.393
Alınan Faiz
35 156.906
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-225.247
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-225.247
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -84.047
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -141.200
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.465.480
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
30 1.500.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-34.520
Kredilerden Nakit Girişleri
47 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
47 -34.520
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
47 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.102.254
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
44 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.102.254
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.285.179
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.182.925
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6,53 3.188.307 6.287.587
Finansal Yatırımlar
47 3.126.496 50.405
Ticari Alacaklar
23.450 32.690
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 23.450 32.690
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Stoklar
10 0 0
Canlı Varlıklar
11 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
226.306 120.510
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
Diğer Dönen Varlıklar
29 0 0
ARA TOPLAM
6.573.677 6.491.192
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
6 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.573.677 6.491.192
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
47 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 0 0
Canlı Varlıklar
11 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 0 0
Maddi Duran Varlıklar
14 178.374 116.402
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
137.282 0
Şerefiye
18 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 137.282 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 4.890 0
Diğer Duran Varlıklar
29 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
320.546 116.402
TOPLAM VARLIKLAR
6.894.223 6.607.594
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 11.104 45.624
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 0 0
Ticari Borçlar
168.495 4.903
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 168.495 4.903
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 128.283 75.455
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 0 95.425
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 1.663 0
ARA TOPLAM
309.545 221.407
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
39 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
309.545 221.407
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.406 10.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 30.406 10.490
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
40 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 0 7.935
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.406 18.425
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
339.951 239.832
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.554.272 6.367.762
Ödenmiş Sermaye
75 7.500.000 6.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 0 0
Sermaye Avansı
30 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
30 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
159 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 159 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 159 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
30 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 0 0
Diğer Yedekler
30 0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 367.762 0
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -1.313.649 367.762
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.554.272 6.367.762
TOPLAM KAYNAKLAR
6.894.223 6.607.594
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 55.138
Satışların Maliyeti
31 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.138
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
31 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
31 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
31 0
BRÜT KAR (ZARAR)
55.138
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -2.206.848
Pazarlama Giderleri
28,33 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 733
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -10.092
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.161.069
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.161.069
Finansman Gelirleri
37 1.129.850
Finansman Giderleri
37 -295.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.326.527
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12.878
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 12.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.313.649
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.313.649
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 0
Ana Ortaklık Payları
41 -1.313.649
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
159
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 212
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -106
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 53
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 53
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları