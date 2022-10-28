***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler0 0 0 0 0 0 0 0Transferler30 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)38 0 0 0 0 0 0 38.987 38.987Sermaye Arttırımı30 6.000.000 6.000.000Dönem Sonu Bakiyeler30 6.000.000 0 0 0 0 0 38.987 6.038.987 6.038.987Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 0 0 0 0 0 367.762 6.038.987 6.038.987Transferler30 0 0 0 0 0 367.762 -367.762 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38 0 0 -3.121 0 0 0 -2.386.972 -2.390.093Sermaye Arttırımı1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler7.500.000 0 -3.121 0 0 367.762 -2.386.972 5.477.669 5.477.669Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.151.464 44.507Dönem Karı (Zararı)-2.386.972 38.987Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 -2.386.972 38.987Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-111.521 -46.849Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler40.553 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler75.656 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler53.156 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22.500 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler36 -202.985 -46.849Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-202.985 -46.849Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -24.745 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.855.956 5.520Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 -2.936.951 0Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler47 -830 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)47 -6.173 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)40 5.343 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.352 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.352 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6 -28.920 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler143.430 6.283İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 143.430 6.283Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)6. 12 98.081 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 1.578İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 1.578İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27 -113.414 -2.341Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-16.274 -2.341Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)6 -97.140 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.354.449 -2.342Alınan Faiz202.985 46.849Vergi İadeleri (Ödemeleri)29. 40 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-225.247 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri35 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-225.247Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-84.047Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-141.200FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14 1.481.204 6.000.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri1.500.000 6.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-18.796 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-18.796 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.895.507 6.044.507NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)47 -3.895.507 6.044.507DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.285.179 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.389.672 6.044.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6. 53 2.394.265 6.287.587Finansal Yatırımlar2.987.356 50.405Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar47 2.987.356 50.405Ticari Alacaklar33.520 32.690İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 6.173 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 27.347 32.690Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar17.352 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 17.352 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Stoklar10 0 0Canlı Varlıklar11 0 0Peşin Ödenmiş Giderler163.520 120.510İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 149.430 120.510İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler40 14.090 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarDiğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 0 0ARA TOPLAM5.596.013 6.491.192Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 0 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar6 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.596.013 6.491.192DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar47 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 0Türev Araçlar46 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 0 0Canlı Varlıklar11 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 0 0Maddi Duran Varlıklar166.165 116.402Mobilya ve Demirbaşlar14 166.165 116.402Maddi Olmayan Duran Varlıklar134.931 0Şerefiye18 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 134.931 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı40 16.810 0Diğer Duran Varlıklar29 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR317.906 116.402TOPLAM VARLIKLAR5.913.919 6.607.594KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar26.828 45.624İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar26.828 45.624Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar47 26.828 45.624Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri47 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Finansal Teminat Sözleşmeleri47 0 0Ticari Borçlar148.333 4.903İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 148.333 4.903Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar6 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 169.375 75.455Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 0Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar23 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 0 95.425Kısa Vadeli Karşılıklar22.500 0Sigortacılık Teknik Karşılıkları27 0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 22.500 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.407 0İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 1.407ARA TOPLAM368.443 221.407TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER368.443 221.407UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar67.807 10.490Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 67.807 10.490Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar40 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 0 7.935Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER67.807 18.425TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER436.250 239.832ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.477.669 6.367.762Ödenmiş Sermaye30 7.500.000 6.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30 0 0Sermaye Avansı30 0 0Geri Alınmış Paylar (-)30 0 0Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)30 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.121 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.121 0Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -3.121 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yabancı Para Çevrim Farkları30 0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)30 0 0Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)30 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0 0Diğer Kısıtlanmış Yedekler30 0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 367.762 0Net Dönem Karı veya Zararı41 -2.386.972 367.762TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.477.669 6.367.762TOPLAM KAYNAKLAR5.913.919 6.607.594Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 140.388 0 85.250 0Satışların Maliyeti31 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)140.388 0 85.250 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir31 0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler31 0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları31 0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)140.388 0 85.250 0Genel Yönetim Giderleri28. 33 -3.873.100 -7.862 -1.666.252 -7.862Pazarlama Giderleri28. 33 0 0 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 9.067 0 8.334Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -10.092 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.733.737 -7.862 -1.572.668 -7.862Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar35 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.733.737 -7.862 -1.572.668 -7.862Finansman Gelirleri37 1.777.116 46.849 647.266 46.849Finansman Giderleri37 -454.056 0 -158.748 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.410.677 38.987 -1.084.150 38.987Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23.705 0 10.827 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 23.705 0 10.827 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.386.972 38.987 -1.073.323 38.987DÖNEM KARI (ZARARI)-2.386.972 38.987 -1.073.323 38.987Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 0 0 0 0Ana Ortaklık Payları41 -2.386.972 38.987 -1.073.323 38.987Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.121 0 -3.280 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 -4.161 0 -4.373 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.040 0 1.093 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 1.040 0 1.093 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.121 0 -3.280 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.390.093 38.987 -1.076.603 38.987Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-2.390.093 38.987 -1.076.603 38.987http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075054BIST