***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2022 14:46
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
30 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
38 0 0 0 0 0 0 38.987 38.987
Sermaye Arttırımı
30 6.000.000 6.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
30 6.000.000 0 0 0 0 0 38.987 6.038.987 6.038.987
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 0 0 0 0 0 367.762 6.038.987 6.038.987
Transferler
30 0 0 0 0 0 367.762 -367.762 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 0 -3.121 0 0 0 -2.386.972 -2.390.093
Sermaye Arttırımı
1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 0 -3.121 0 0 367.762 -2.386.972 5.477.669 5.477.669
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.151.464 44.507
Dönem Karı (Zararı)
-2.386.972 38.987
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 -2.386.972 38.987
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-111.521 -46.849
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40.553 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
75.656 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
53.156 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22.500 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36 -202.985 -46.849
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-202.985 -46.849
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -24.745 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.855.956 5.520
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -2.936.951 0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
47 -830 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
47 -6.173 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
40 5.343 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.352 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.352 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 -28.920 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
143.430 6.283
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 143.430 6.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6. 12 98.081 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.578
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 1.578
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27 -113.414 -2.341
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-16.274 -2.341
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6 -97.140 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.354.449 -2.342
Alınan Faiz
202.985 46.849
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29. 40 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-225.247 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-225.247
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-84.047
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-141.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14 1.481.204 6.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.500.000 6.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-18.796 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-18.796 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.895.507 6.044.507
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47 -3.895.507 6.044.507
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.285.179 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.389.672 6.044.507
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6. 53 2.394.265 6.287.587
Finansal Yatırımlar
2.987.356 50.405
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
47 2.987.356 50.405
Ticari Alacaklar
33.520 32.690
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.173 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 27.347 32.690
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
17.352 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 17.352 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 0 0
Canlı Varlıklar
11 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
163.520 120.510
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 149.430 120.510
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
40 14.090 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 0 0
ARA TOPLAM
5.596.013 6.491.192
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
6 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.596.013 6.491.192
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
47 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 0 0
Canlı Varlıklar
11 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 0 0
Maddi Duran Varlıklar
166.165 116.402
Mobilya ve Demirbaşlar
14 166.165 116.402
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
134.931 0
Şerefiye
18 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 134.931 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 16.810 0
Diğer Duran Varlıklar
29 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
317.906 116.402
TOPLAM VARLIKLAR
5.913.919 6.607.594
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.828 45.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.828 45.624
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 26.828 45.624
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Finansal Teminat Sözleşmeleri
47 0 0
Ticari Borçlar
148.333 4.903
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 148.333 4.903
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 169.375 75.455
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 0 95.425
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.500 0
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
27 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 22.500 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.407 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 1.407
ARA TOPLAM
368.443 221.407
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
368.443 221.407
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
67.807 10.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 67.807 10.490
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
40 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 0 7.935
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.807 18.425
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
436.250 239.832
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.477.669 6.367.762
Ödenmiş Sermaye
30 7.500.000 6.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 0 0
Sermaye Avansı
30 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
30 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.121 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.121 0
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -3.121 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
30 0 0
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
30 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0 0
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
30 0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 367.762 0
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -2.386.972 367.762
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.477.669 6.367.762
TOPLAM KAYNAKLAR
5.913.919 6.607.594
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 140.388 0 85.250 0
Satışların Maliyeti
31 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
140.388 0 85.250 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
31 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
31 0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
31 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
140.388 0 85.250 0
Genel Yönetim Giderleri
28. 33 -3.873.100 -7.862 -1.666.252 -7.862
Pazarlama Giderleri
28. 33 0 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 9.067 0 8.334
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -10.092 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.733.737 -7.862 -1.572.668 -7.862
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.733.737 -7.862 -1.572.668 -7.862
Finansman Gelirleri
37 1.777.116 46.849 647.266 46.849
Finansman Giderleri
37 -454.056 0 -158.748 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.410.677 38.987 -1.084.150 38.987
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23.705 0 10.827 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 23.705 0 10.827 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.386.972 38.987 -1.073.323 38.987
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.386.972 38.987 -1.073.323 38.987
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41 -2.386.972 38.987 -1.073.323 38.987
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.121 0 -3.280 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -4.161 0 -4.373 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.040 0 1.093 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 1.040 0 1.093 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.121 0 -3.280 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.390.093 38.987 -1.076.603 38.987
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.390.093 38.987 -1.076.603 38.987
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075054
BIST