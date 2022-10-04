***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.10.2022 14:02
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYGRIP00017
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 02.09.2022
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-17:30 TEFAS 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS'ta gerçekleşecek işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Kadir ALTUNOK Genel Müdür Yardımcısı/Portföy Yöneticisi 0212 706 84 74 -1005 kadir.altunok@griportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066960
BIST
14:153.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 38,35
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
14:1518,5825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0324
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
14:1518,3903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1633
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4248
En Düşük
18,1735
14:151.016,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,92
|Açılış
|: 1.016,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler14:15
|AKSA
|66,00
|509.690.079
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|38.774.488
|% 9,99
|
|KUYAS
|9,60
|40.924.143
|% 9,71
|
|SASA
|78,20
|3.235.338.972
|% 9,68
|
|BARMA
|54,75
|140.410.972
|% 9,54
|
|KIMMR
|10,95
|34.033
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|BRMEN
|2,74
|115.335
|% -5,52
|
|ISBTR
|43.501,00
|43.501
|% -5,43
|
|THYAO
|79,60
|5.021.184.893
|% 2,51
|
|SASA
|78,20
|3.235.338.972
|% 9,68
|
|AKBNK
|12,55
|2.442.382.257
|% 1,13
|
|VAKBN
|7,82
|2.272.969.643
|% 2,62
|
|YKBNK
|7,91
|2.131.761.211
|% 1,80
|
|EKGYO
|4,21
|1.275.641.654
|% -0,71
|
|VAKBN
|7,82
|2.272.969.643
|% 2,62
|
|YKBNK
|7,91
|2.131.761.211
|% 1,80
|
|HALKB
|8,17
|1.852.270.343
|% 6,52
|
|TSKB
|2,63
|585.905.013
|% -0,75
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5741
|18,5825
|% 0,17
|
|Euro
|18,3776
|18,3903
|% 0,90
|
|Sterlin
|20,9988
|21,1041
|% 0,29
|
|Frank
|18,7225
|18,8353
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9278
|4,9525
|% 0,16
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|1,93
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.018
|3,65
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|86,00
|
|Tam
|6.801
|6.865
|-8,00
|
|Yarım
|3.314
|3.354
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.677
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,78
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,44
|0,08
|
|B. Petrol
|89,46
|89,46
|0,60
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:30TATGD
Yüzde 4.39 oranında artışla 26.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 901 adet işlem
-
14:29POLHO
Yüzde 8.64 oranında artışla 7.67 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 445, 863 adet işlem
-
14:28HALKB
Yüzde 6.52 oranında artışla 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 983, 565 adet işlem
-
14:27AKSA
Yüzde 10.00 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 874, 131 adet işlem
-
14:26TUPRS
Yüzde 5.27 oranında artışla 335.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 716, 049 adet işlem