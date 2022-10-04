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***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.10.2022 14:02
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYGRIP00017

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 02.09.2022

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-17:30 TEFAS 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS'ta gerçekleşecek işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Kadir ALTUNOK Genel Müdür Yardımcısı/Portföy Yöneticisi 0212 706 84 74 -1005 kadir.altunok@griportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066960


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SEKFK 8,37 38.774.488 % 9,99  
KUYAS 9,60 40.924.143 % 9,71  
SASA 78,20 3.235.338.972 % 9,68  
BARMA 54,75 140.410.972 % 9,54  
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Dolar 18,5741 18,5825 % 0,17  
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Sterlin 20,9988 21,1041 % 0,29  
Frank 18,7225 18,8353 % 0,56  
Riyal 4,9278 4,9525 % 0,16  
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Altın Ons 1.701 1.702 1,93  
Altın Gr. 1.017 1.018 3,65  
Cumhuriyet 6.770 6.872 86,00  
Tam 6.801 6.865 -8,00  
Yarım 3.314 3.354 -3,00  
Çeyrek 1.660 1.677 -2,00  
Gümüş.Ons 20,75 20,78 0,06  
Gümüş Gr. 12,43 12,44 0,08  
B. Petrol 89,46 89,46 0,60  
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