***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.10.2022 14:02
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYGRIP00033
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 16.09.2022
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 Gri Portföy Yönetimi A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
9:00-17:30 TEFAS 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS'ta gerçekleşecek işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılarak yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. 4-5
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fon'un eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir. 100
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Kadir ALTUNOK Genel Müdür Yardımcısı/Portföy Yöneticisi 0212 706 8474-1005 kadir.altunok@griportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066962
BIST
13:513.435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 42,58
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
13:5118,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0457
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
13:5118,4105
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1835
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4248
En Düşük
18,1735
13:511.021,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,56
|Açılış
|: 1.021,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler13:49
|AKSA
|66,00
|444.861.002
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|38.717.363
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|3.048.791.044
|% 9,96
|
|POLHO
|7,76
|184.203.927
|% 9,92
|
|KUYAS
|9,61
|37.899.852
|% 9,83
|
|KIMMR
|10,95
|34.033
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,62
|1.164.314
|% -9,44
|
|BRMEN
|2,67
|113.220
|% -7,93
|
|COSMO
|55,00
|903.073
|% -6,06
|
|ISBTR
|43.501,00
|43.501
|% -5,43
|
|THYAO
|79,45
|4.940.980.084
|% 2,32
|
|SASA
|78,40
|3.048.791.044
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,53
|2.376.549.904
|% 0,97
|
|VAKBN
|7,75
|2.140.542.272
|% 1,71
|
|YKBNK
|7,93
|2.038.233.972
|% 2,06
|
|EKGYO
|4,23
|1.234.981.709
|% -0,24
|
|VAKBN
|7,75
|2.140.542.272
|% 1,71
|
|YKBNK
|7,93
|2.038.233.972
|% 2,06
|
|HALKB
|8,07
|1.770.998.453
|% 5,22
|
|TSKB
|2,63
|563.797.491
|% -0,75
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5787
|18,5903
|% 0,22
|
|Euro
|18,4014
|18,4132
|% 1,02
|
|Sterlin
|21,0138
|21,1192
|% 0,36
|
|Frank
|18,7409
|18,8538
|% 0,66
|
|Riyal
|4,9269
|4,9516
|% 0,14
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|3,93
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|7,37
|
|Cumhuriyet
|6.792
|6.895
|109,00
|
|Tam
|6.824
|6.886
|13,00
|
|Yarım
|3.325
|3.364
|7,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.683
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,84
|20,87
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,48
|12,50
|0,13
|
|B. Petrol
|89,59
|89,59
|0,73
|