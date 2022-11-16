***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK A.Ş.ISIN Kodu TRYGRIP00058Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Fon'un süresi tasfiye dönemi dahi 7 (yedi) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi ile başlar. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerpil ASLAN BEKTAŞ 21.10.2022 14 SPL3/TürevFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaArnavutköy, Beyazgül Sk. No:24, 34345 Beşiktaş/İstanbul 0212 706 84 74 0212 263 93 63 operasyon@griportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaKadir ALTUNOK Genel Müdür Yardımcısı/Portföy Yöneticisi 0212 706 84 74 -1005 dealing@griportoy.com.trİlyas KÜLTE Risk Müdürü 0212 706 84 74 -1008 operasyon@griportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080298BIST