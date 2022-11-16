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***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.11.2022 14:33
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK A.Ş.
ISIN Kodu TRYGRIP00058
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Fon'un süresi tasfiye dönemi dahi 7 (yedi) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi ile başlar. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil ASLAN BEKTAŞ 21.10.2022 14 SPL3/Türev

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Arnavutköy, Beyazgül Sk. No:24, 34345 Beşiktaş/İstanbul 0212 706 84 74 0212 263 93 63 operasyon@griportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Kadir ALTUNOK Genel Müdür Yardımcısı/Portföy Yöneticisi 0212 706 84 74 -1005 dealing@griportoy.com.tr
İlyas KÜLTE Risk Müdürü 0212 706 84 74 -1008 operasyon@griportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080298


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Tam 7.079 7.192 -3,00  
Yarım 3.438 3.516 -1,00  
Çeyrek 1.719 1.757 -1,00  
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Gümüş Gr. 13,13 13,15 0,23  
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