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***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.11.2022 17:37
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil ASLAN BEKTAŞ 14 SPL3-Türev

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Kadir ALTUNOK Genel Müdür Yardımcısı/Portföy Yöneticisi 0212 706 8474-1005 dealing@griportfoy.com.tr
İlyas KÜLTE Risk Müdürü 0212 706 8474-1008 operasyon@griportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080465


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BURVA 44,44 33.901.447 % 10,00  
ALBRK 3,08 224.614.894 % 10,00  
ORGE 31,26 161.617.321 % 9,99  
BRLSM 24,44 87.261.892 % 9,99  
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Altın Ons 1.774 1.775 -4,09  
Altın Gr. 1.062 1.062 -1,78  
Cumhuriyet 7.096 7.204 11,00  
Tam 7.045 7.163 -32,00  
Yarım 3.421 3.502 -15,00  
Çeyrek 1.710 1.750 -8,00  
Gümüş.Ons 21,47 21,49 -0,11  
Gümüş Gr. 12,91 12,93 0,01  
B. Petrol 92,31 92,31 -1,55  
Seans Raporu 17:40
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