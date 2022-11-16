***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.11.2022 17:37
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil ASLAN BEKTAŞ 14 SPL3-Türev
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Kadir ALTUNOK Genel Müdür Yardımcısı/Portföy Yöneticisi 0212 706 8474-1005 dealing@griportfoy.com.tr
İlyas KÜLTE Risk Müdürü 0212 706 8474-1008 operasyon@griportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080465
BIST
17:404.687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 30,06
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
17:4018,6155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
17:4019,3211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0497
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
17:401.062,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,45
|Açılış
|: 1.061,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler17:40
|CONSE
|11,44
|381.934.733
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|33.901.447
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|224.614.894
|% 10,00
|
|ORGE
|31,26
|161.617.321
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|87.261.892
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|140.342.543
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|374.781.659
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.466.586
|% -9,95
|
|THYAO
|105,40
|9.391.318.040
|% -3,30
|
|YKBNK
|11,24
|8.107.853.680
|% 4,17
|
|ISCTR
|10,15
|6.732.404.575
|% 4,32
|
|AKBNK
|17,03
|6.441.321.720
|% 5,19
|
|EREGL
|37,24
|5.571.740.691
|% -0,96
|
|YKBNK
|11,24
|8.107.853.680
|% 4,17
|
|ISCTR
|10,15
|6.732.404.575
|% 4,32
|
|SKBNK
|2,41
|1.426.992.644
|% 2,99
|
|EKGYO
|5,62
|3.099.069.041
|% 1,08
|
|TSKB
|3,41
|1.733.716.908
|% 4,60
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6081
|18,6155
|% 0,08
|
|Euro
|19,3109
|19,3211
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,0243
|22,1347
|% 0,11
|
|Frank
|19,6933
|19,8119
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9367
|4,9615
|% 0,04
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-4,09
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.045
|7.163
|-32,00
|
|Yarım
|3.421
|3.502
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.750
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,49
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,91
|12,93
|0,01
|
|B. Petrol
|92,31
|92,31
|-1,55
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:55ULKER
Yüzde 4.66 oranında artışla 25.18 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 526, 462 adet işlem
-
17:54YYLGD
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.02 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 531, 009 adet işlem
-
17:53GARAN
Yüzde 4.46 oranında artışla 27.18 lira fiyatla işlem gören hissede 147, 082, 552 adet işlem
-
17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 71 artarak (% 1.36 ) 5, 136
-
17:52XU100
Endeks 4, 699 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 127, 431.00 milyon TL de