***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.11.2022 17:37
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil ASLAN BEKTAŞ 14 SPL3-Türev
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Gri Portföy Yönetimi A.Ş. Arnavutköy Mahallesi, Beyazgül Caddesi, No: 24 Beşiktaş/İstanbul 0212 706 8474 0212 263 93 63 operasyon@griportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Kadir ALTUNOK Genel Müdür Yardımcısı/Portföy Yöneticisi 0212 706 8474-1005 dealing@griportfoy.com.tr
İlyas KÜLTE Risk Müdürü 0212 706 8474-1008 operasyon@griportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080466
BIST
18:054.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 11,52
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
18:0518,6151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
18:0519,3941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1227
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
18:051.064,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.064,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|51,25
|5.590.567.633
|% 9,98
|
|KLMSN
|18,75
|110.447.141
|% 9,97
|
|ESCOM
|32,42
|58.408.063
|% 9,97
|
|AKENR
|5,85
|266.566.994
|% 9,96
|
|MARTI
|8,19
|129.348.946
|% 9,93
|
|MNDRS
|8,92
|141.085.124
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|375.891.337
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.655.683
|% -9,95
|
|SNGYO
|3,09
|809.249.704
|% -9,91
|
|BRKO
|2,01
|2.073.892
|% -9,87
|
|THYAO
|104,60
|10.584.460.184
|% -4,04
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 1,67
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 1,95
|
|AKBNK
|16,67
|6.916.148.424
|% 2,96
|
|EREGL
|37,04
|6.033.662.571
|% -1,49
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 1,67
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 1,95
|
|SKBNK
|2,36
|1.534.686.724
|% 0,85
|
|EKGYO
|5,53
|3.335.677.265
|% -0,54
|
|TSKB
|3,35
|1.830.305.659
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6118
|18,6151
|% 0,07
|
|Euro
|19,3382
|19,3941
|% 0,64
|
|Sterlin
|22,0252
|22,1357
|% 0,12
|
|Frank
|19,6655
|19,7840
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9377
|4,9624
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,52
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.062
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.040
|7.171
|-24,00
|
|Yarım
|3.419
|3.506
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.709
|1.752
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,87
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,39
|92,39
|-1,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RNPOL
Yüzde 7.25 oranında artışla 20.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 610, 855 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, PGSUS, BIMAS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 08 artarak (% 0.76 ) 4, 132
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, KLMSN, HKTM, YEOTK, MEDTR, MTRKS, SMRTG, VAKBN, ITTFH, PNLSN
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO