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***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.01.2023 16:07
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Kadir ALTUNOK Genel Müdür Yardımcısı/Portföy Yöneticisi 0212 706 84 74 -1005 dealing@griportfoy.com.tr
İlyas KÜLTE Operasyon Müdürü 0212 706 84 74 -1008 operasyon@griportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102586


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GUBRF 292,70 1.581.976.398 % 10,00  
SDTTR 75,35 352.904.622 % 10,00  
ONCSM 41,14 3.144.207 % 10,00  
ARMDA 307,00 20.493.441 % 10,00  
HALKB 11,88 723.769.272 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,7841 18,7857 % 0,02  
Euro 20,3383 20,3427 % -0,04  
Sterlin 22,8656 22,9803 % -0,20  
Frank 20,2091 20,3308 % 0,03  
Riyal 4,9882 5,0132 % 0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.157 1.157 -2,90  
Cumhuriyet 7.796 7.914 -62,00  
Tam 7.835 7.901 91,00  
Yarım 3.818 3.866 44,00  
Çeyrek 1.915 1.933 22,00  
Seans Raporu 18:05
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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