***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2023 11:33
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Devres Han No:50 İç Kapı No:2 Kat: B2 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL 0212 706 8474 0212 263 93 63 operasyon@griportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102907
BIST
13:255.337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 22,09
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.317
13:2518,7991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0316
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
13:2520,4163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1555
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
13:251.155,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,67
|Açılış
|: 1.155,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,86
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler13:24
|DURDO
|48,64
|18.900.045
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.381.686
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|27.574.976
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|20.756.231
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|27.190.890
|% 9,96
|
|OTTO
|90,90
|35.996
|% -7,24
|
|BALAT
|21,70
|771.669
|% -7,11
|
|UMPAS
|4,93
|393.429
|% -4,64
|
|KENT
|205,10
|431.386
|% -3,44
|
|GLCVY
|28,40
|15.897.317
|% -2,74
|
|THYAO
|148,40
|8.327.049.149
|% 0,68
|
|ASELS
|63,20
|5.826.867.705
|% 7,30
|
|EREGL
|40,90
|5.426.901.687
|% 0,00
|
|KOZAL
|574,30
|3.287.285.738
|% 3,25
|
|KRDMD
|19,34
|2.621.312.384
|% -1,33
|
|EKGYO
|8,49
|2.207.673.473
|% -1,16
|
|YKBNK
|9,81
|1.634.672.414
|% 0,20
|
|PETKM
|18,36
|2.569.097.041
|% -0,33
|
|KRDMD
|19,34
|2.621.312.384
|% -1,33
|
|EREGL
|40,90
|5.426.901.687
|% 0,00
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7912
|18,7974
|% 0,16
|
|Euro
|20,4130
|20,4211
|% 0,79
|
|Sterlin
|23,1304
|23,2464
|% 0,64
|
|Frank
|20,4956
|20,6191
|% 1,08
|
|Riyal
|4,9885
|5,0135
|% 0,11
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|3,37
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|3,24
|
|Cumhuriyet
|7.811
|7.929
|4,00
|
|Tam
|7.850
|7.902
|18,00
|
|Yarım
|3.825
|3.867
|9,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.933
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,61
|0,16
|
|B. Petrol
|87,02
|87,02
|1,10
|