***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2023 11:34
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Devres Han No:50 İç Kapı No:2 Kat: B2 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL 0212 706 8474 0212 263 93 63 operasyon@griportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102909
BIST
13:355.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 41,83
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
13:3518,7999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0324
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
13:3520,4120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1512
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
13:351.155,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.155,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,86
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler13:33
|DURDO
|48,64
|18.900.045
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.385.318
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|27.746.170
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|20.767.841
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|27.297.842
|% 9,96
|
|OTTO
|90,90
|35.996
|% -7,24
|
|BALAT
|21,70
|771.669
|% -7,11
|
|UMPAS
|4,93
|393.429
|% -4,64
|
|KENT
|205,10
|431.386
|% -3,44
|
|KONTR
|161,00
|132.803.279
|% -3,30
|
|THYAO
|147,80
|8.652.164.856
|% 0,27
|
|ASELS
|63,20
|6.010.502.423
|% 7,30
|
|EREGL
|40,82
|5.625.494.551
|% -0,20
|
|KOZAL
|572,40
|3.412.650.414
|% 2,91
|
|KRDMD
|19,31
|2.690.935.698
|% -1,48
|
|EKGYO
|8,44
|2.292.021.492
|% -1,75
|
|YKBNK
|9,78
|1.704.936.806
|% -0,10
|
|PETKM
|18,33
|2.644.824.351
|% -0,49
|
|KRDMD
|19,31
|2.690.935.698
|% -1,48
|
|EREGL
|40,82
|5.625.494.551
|% -0,20
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7918
|18,7975
|% 0,16
|
|Euro
|20,4034
|20,4153
|% 0,76
|
|Sterlin
|23,1291
|23,2451
|% 0,64
|
|Frank
|20,4905
|20,6139
|% 1,05
|
|Riyal
|4,9886
|5,0137
|% 0,11
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|4,75
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|3,67
|
|Cumhuriyet
|7.814
|7.932
|7,00
|
|Tam
|7.852
|7.905
|21,00
|
|Yarım
|3.826
|3.868
|10,00
|
|Çeyrek
|1.919
|1.934
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,61
|0,16
|
|B. Petrol
|87,08
|87,08
|1,16
|