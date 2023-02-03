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***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

03.02.2023 14:07
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 01.02.2023




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109402


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BIST En Aktif Hisseler15:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FLAP 13,09 25.680.325 % 10,00  
ISSEN 63,80 43.660.407 % 10,00  
DITAS 32,12 6.932.849 % 10,00  
DESA 51,25 12.416.016 % 9,98  
ONCSM 85,40 4.809.130 % 9,98  
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15:25 Alış Satış %  
Dolar 18,8156 18,8200 % 0,11  
Euro 20,5787 20,5870 % 0,22  
Sterlin 23,0057 23,1210 % 0,31  
Frank 20,5267 20,6504 % 0,15  
Riyal 5,0001 5,0251 % 0,12  
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15:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.916 1.916 3,01  
Altın Gr. 1.159 1.159 3,35  
Cumhuriyet 7.817 7.935 -61,00  
Tam 7.861 7.911 50,00  
Yarım 3.841 3.871 24,00  
Çeyrek 1.920 1.935 12,00  
Gümüş.Ons 23,46 23,49 0,01  
Gümüş Gr. 14,19 14,20 0,02  
B. Petrol 81,89 81,89 -0,28  
Seans Raporu 15:25
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