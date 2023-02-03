***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.02.2023 14:07
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 01.02.2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109402
BIST
15:254.903
En Yüksek
|Değişim
|: 3,18%
|| 151,23
|Açılış
|: 4.755
|
|Önceki Kapanış
|: 4.752
|
4.910
En Düşük
4.727
15:2518,8200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0198
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9900
|
18,8326
En Düşük
18,7810
15:2520,5870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0448
|Açılış
|: 20,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7600
|
20,5890
En Düşük
20,4509
15:251.159,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,72
|Açılış
|: 1.159,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.155,54
|
1.160,97
En Düşük
1.154,80
BIST En Aktif Hisseler15:25
|FLAP
|13,09
|25.680.325
|% 10,00
|
|ISSEN
|63,80
|43.660.407
|% 10,00
|
|DITAS
|32,12
|6.932.849
|% 10,00
|
|DESA
|51,25
|12.416.016
|% 9,98
|
|ONCSM
|85,40
|4.809.130
|% 9,98
|
|CANTE
|71,55
|400.209.508
|% -10,00
|
|MRSHL
|524,90
|72.956.523
|% -8,71
|
|KOZAL
|522,40
|5.806.575.491
|% -5,02
|
|SDTTR
|97,15
|93.835.955
|% -3,81
|
|CASA
|169,00
|547.514
|% -3,76
|
|THYAO
|138,90
|6.833.168.626
|% 3,19
|
|KOZAL
|522,40
|5.806.575.491
|% -5,02
|
|SISE
|42,68
|3.337.822.474
|% 7,02
|
|GUBRF
|222,20
|3.197.547.072
|% -0,63
|
|AKBNK
|15,74
|3.139.516.815
|% 4,52
|
|EKGYO
|7,03
|1.928.638.500
|% 0,14
|
|AKBNK
|15,74
|3.139.516.815
|% 4,52
|
|YKBNK
|8,67
|1.589.539.622
|% 5,22
|
|PETKM
|15,71
|2.206.792.741
|% 3,08
|
|ISCTR
|10,23
|1.390.126.618
|% 4,71
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8156
|18,8200
|% 0,11
|
|Euro
|20,5787
|20,5870
|% 0,22
|
|Sterlin
|23,0057
|23,1210
|% 0,31
|
|Frank
|20,5267
|20,6504
|% 0,15
|
|Riyal
|5,0001
|5,0251
|% 0,12
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|3,01
|
|Altın Gr.
|1.159
|1.159
|3,35
|
|Cumhuriyet
|7.817
|7.935
|-61,00
|
|Tam
|7.861
|7.911
|50,00
|
|Yarım
|3.841
|3.871
|24,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.935
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,20
|0,02
|
|B. Petrol
|81,89
|81,89
|-0,28
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, GUBRF
-
15:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 139, 3 artarak (% 3.27 ) 4, 394
-
15:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, ONCSM, UZERB, BRLSM, ISSEN, ANHYT, ZEDUR, DESA, DGGYO, BEYAZ
-
15:40
KRPLS, PCILT, ANHYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:40
KOZAA, PEGYO, FENER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında