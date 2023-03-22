***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Fon'un süresi ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren başlar ve tasfiye dönemi dahil 20 (yirmi) yıldır. Fon süresinin son 2 (iki) yılı Tasfiye Dönemidir.Fonun Yatırım Stratejisi Fon halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmak veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma ŞekliFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerpil Aslan Bektaş 13.03.2023 14 SPL3/TürevFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarArif Özer İsfendiyaroğlu 2021- Devam Gri Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı – Kurucu 2020- Devam Gri Finansal Teknolojiler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı – Kurucu 2018-2020 Yapı Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2015-2018 Akbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Ak Portföy Yönetim Kurulu Üyesi, Ak Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi 2009-2015 Garanti Bankası Ödeme Sistemleri A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2006-2009 Deniz Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Portföy Yönetim Kurulu Üyesi 10Emin Tolga Ulutaş 2021- Devam Gri Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi – Kurucu 2019- Devam Definex Danışmanlık Kurucu Ortak CEO 2016-2019 Akbank T.A.Ş. – Genel Müdür Yardımcısı 2008-2016 Accenture – Ülke Direktörü 2003-2008 Atos Origin – İş Birimi Direktörü, Ülke Direktörü 2000-2003 Sema Grup/Schlumberger – Bölge Satış Müdürü, Ülke İş Direktörü ve Ülke Yönetim Kurulu Üyesi 1998-2000- Vestel – Batı Avrupa İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama Müdürü 10Berna Sema Yiğit Sevindi 2022- Devam Gri Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2021-2022 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2019-2022 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2015-2019 QNB Finansinvest Fon Operasyon Birimi Yöneticisi 7 SPL DÜZEY 3/TÜREVMehmet Zeynal Taşar 1998 – Devam Çetaş Otomotiv Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 24İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaÖmer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Devres Han No:50 İç Kapı No:2 Kat: B2 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL 0212 706 84 74 0212 263 93 63 operasyon@griportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaKadir ALTUNOK Genel Müdür Yardımcısı/Portföy Yöneticisi 0212 706 84 74-1005 dealing@griportfoy.com.trİlyas KÜLTE Operasyon Müdür 0212 706 84 74-1008 operasyon@griportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127007BIST