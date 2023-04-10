***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerDeğerleme Kuruluşları SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.Fonun Süresi Fon'un süresi ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren başlar ve Tasfiye Dönemi dahil 7 (yedi) yıldır. Fon süresinin son 2 (iki) yılı Tasfiye Dönemi?dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135006BIST