***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.04.2023 14:17
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Kadir ALTUNOK Genel Müdür Yardımcısı/Portföy Yöneticisi 0212 706 84 74 -1005 dealing@griportoy.com.tr
Mehmetali PALAZ Alternatif Fonlar İş Geliştirme Uzmanı 0212 706 84 74 -1007 operasyon@griportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135015
BIST
15:315.043
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 118,04
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:3119,2773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0405
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:3120,9486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0443
|Açılış
|: 21,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9234
15:311.239,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,61
|Açılış
|: 1.239,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:31
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.563.147
|% 9,96
|
|AZTEK
|25,64
|153.172.476
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|619.316.013
|% 9,95
|
|DERHL
|5,36
|27.960.271
|% -6,46
|
|AVHOL
|19,56
|101.430.740
|% -6,32
|
|COSMO
|82,80
|5.969.997
|% -5,96
|
|ULUSE
|142,50
|74.375.592
|% -4,87
|
|UZERB
|210,10
|2.587.760
|% -4,24
|
|THYAO
|131,50
|3.805.961.657
|% 3,22
|
|KOZAL
|22,14
|2.175.019.722
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,13
|1.927.759.885
|% 6,58
|
|EREGL
|35,50
|1.713.462.421
|% 1,84
|
|ASTOR
|57,95
|1.458.190.067
|% 2,20
|
|EKGYO
|7,13
|1.927.759.885
|% 6,58
|
|KOZAL
|22,14
|2.175.019.722
|% 2,50
|
|ZOREN
|4,88
|373.362.146
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,00
|78.194.583
|% 3,09
|
|YKBNK
|9,90
|611.426.849
|% 2,17
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2665
|19,2773
|% 0,21
|
|Euro
|20,9322
|20,9486
|% -0,21
|
|Sterlin
|23,7882
|23,9075
|% -0,10
|
|Frank
|21,1317
|21,2590
|% -0,17
|
|Riyal
|5,1210
|5,1467
|% 0,17
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|-7,59
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|8.574
|8.604
|-21,00
|
|Tam
|8.527
|8.586
|23,00
|
|Yarım
|4.165
|4.202
|12,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.101
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,07
|85,07
|-0,05
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:45PKART
Yüzde 9.96 oranında artışla 24.28 lira fiyatla işlem gören hissede 833, 388 adet işlem
-
15:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 110, 06 artarak (% 2.49 ) 4, 529
-
15:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BURCE, MARKA, GRNYO, BALAT, AZTEK, AKENR, KAREL, PKART, ZOREN, GESAN
-
15:44
CLEBI, BURCE, GRNYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:44
AVHOL, ULUSE, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında