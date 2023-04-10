***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.04.2023 14:22
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Kadir ALTUNOK Genel Müdür Yardımcısı/Portföy Yöneticisi 0212 706 84 74 -1005 dealing@griportfoy.com.tr
Mehmetali PALAZ Alternatif Fonlar İş Geliştirme Uzmanı 0212 706 84 74 -1007 operasyon@griportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135029
BIST
15:325.041
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 116,76
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:3219,2773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0405
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:3220,9486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0443
|Açılış
|: 21,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9234
15:321.239,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,94
|Açılış
|: 1.239,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:30
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.563.147
|% 9,96
|
|AZTEK
|25,64
|153.169.399
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|619.241.948
|% 9,95
|
|AVHOL
|19,55
|101.337.502
|% -6,37
|
|DERHL
|5,37
|27.907.273
|% -6,28
|
|COSMO
|82,80
|5.969.997
|% -5,96
|
|ULUSE
|142,40
|74.205.887
|% -4,94
|
|UZERB
|210,10
|2.587.760
|% -4,24
|
|THYAO
|131,40
|3.709.075.519
|% 3,14
|
|KOZAL
|22,14
|2.172.347.719
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,14
|1.923.884.856
|% 6,73
|
|EREGL
|35,50
|1.710.554.470
|% 1,84
|
|ASTOR
|58,00
|1.456.873.010
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,14
|1.923.884.856
|% 6,73
|
|KOZAL
|22,14
|2.172.347.719
|% 2,50
|
|ZOREN
|4,88
|372.740.434
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,01
|78.096.471
|% 4,12
|
|YKBNK
|9,89
|610.990.947
|% 2,06
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2728
|19,2770
|% 0,21
|
|Euro
|20,9371
|20,9520
|% -0,19
|
|Sterlin
|23,7829
|23,9022
|% -0,13
|
|Frank
|21,1246
|21,2519
|% -0,20
|
|Riyal
|5,1207
|5,1464
|% 0,16
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.001
|-7,57
|
|Altın Gr.
|1.238
|1.238
|-4,24
|
|Cumhuriyet
|8.482
|8.611
|-14,00
|
|Tam
|8.521
|8.581
|18,00
|
|Yarım
|4.162
|4.199
|9,00
|
|Çeyrek
|2.081
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,05
|85,05
|-0,07
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:45PKART
Yüzde 9.96 oranında artışla 24.28 lira fiyatla işlem gören hissede 833, 388 adet işlem
-
15:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 110, 06 artarak (% 2.49 ) 4, 529
-
15:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BURCE, MARKA, GRNYO, BALAT, AZTEK, AKENR, KAREL, PKART, ZOREN, GESAN
-
15:44
CLEBI, BURCE, GRNYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:44
AVHOL, ULUSE, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında