***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.05.2023 16:28
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ayşe Biçe Çalışkan 25 SPL DÜZEY 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150923
BIST
16:334.854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,34
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
16:3319,6158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0691
|Açılış
|: 21,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
16:3321,6019
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,2383
|Açılış
|: 23,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3116
16:331.274,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 7,63
|Açılış
|: 1.274,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler16:33
|AVHOL
|25,54
|29.217.428
|% 9,99
|
|IMASM
|24,30
|69.871.183
|% 9,95
|
|OZRDN
|15,36
|38.924.121
|% 9,95
|
|ELITE
|12,51
|26.924.493
|% 9,64
|
|LUKSK
|70,40
|14.339.296
|% 8,39
|
|ARSAN
|6,48
|4.261.475
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,33
|64.643.957
|% -9,76
|
|ULAS
|14,90
|9.638.831
|% -8,48
|
|KRGYO
|16,32
|26.116.697
|% -8,37
|
|CMENT
|50,50
|67.889
|% -7,68
|
|ISCTR
|14,55
|6.933.769.808
|% 3,19
|
|KCHOL
|99,45
|4.644.079.853
|% 2,95
|
|THYAO
|134,40
|4.321.111.898
|% -1,39
|
|YKBNK
|12,13
|3.235.581.522
|% 5,20
|
|AKBNK
|19,64
|3.056.765.105
|% 6,22
|
|ISCTR
|14,55
|6.933.769.808
|% 3,19
|
|YKBNK
|12,13
|3.235.581.522
|% 5,20
|
|EKGYO
|5,90
|1.337.241.450
|% -0,51
|
|AKBNK
|19,64
|3.056.765.105
|% 6,22
|
|SKBNK
|2,42
|356.827.317
|% -0,82
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6107
|19,6158
|% 0,35
|
|Euro
|21,4991
|21,6019
|% 1,12
|
|Sterlin
|24,4935
|24,6163
|% 0,45
|
|Frank
|21,8496
|21,9812
|% 0,35
|
|Riyal
|5,2177
|5,2439
|% 0,41
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.022
|6,47
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|7,63
|
|Cumhuriyet
|9.684
|9.830
|174,00
|
|Tam
|9.643
|9.929
|156,81
|
|Yarım
|4.736
|4.922
|58,00
|
|Çeyrek
|2.361
|2.446
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,13
|15,15
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,50
|75,50
|0,52
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:48IMASM
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 015, 209 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 4, 868 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 60, 333.00 milyon TL de
-
16:47ZPLIB
Yüzde 4.95 oranında artışla 58.08 lira fiyatla işlem gören hissede 845, 035 adet işlem
-
16:46RYSAS
Yüzde 4.40 oranında artışla 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 337, 062 adet işlem
-
16:45ELITE
Yüzde 9.38 oranında artışla 12.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 230, 474 adet işlem