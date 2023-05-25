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***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.05.2023 09:41
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Arif Özer İsfendiyaroğlu 2021 - Devam Gri Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ? Kurucu 2020 - Devam Gri Finansal Teknolojiler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ? Kurucu 2018-2020 Yapı Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2015-2018 Akbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 10
Berna Sema Yiğit Sevindi 2022- Devam Gri Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2021-2022 24 Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2019-2022 24 Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2015-2019 QNB Finansinvest Fon Operasyon Birimi Yöneticisi 8
Mehmet Akif Çelenk 2023 – Devam Gri Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 2019 – Devam Kapitalfon Gayrimenkul Yatırım Lisanslı Değerleme Uzmanı 2015 – 2019 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş., Lisanslı Değerleme Uzmanı, 2011 – 2015 GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, 8




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153703


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