***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









%)% 19,99B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)% 20,48- Kurucu (%)% 97,62- Portföy Saklayıcı (%)% 0- Yönetici (%)% 0- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)% 2,38- Diğer (%)% 0b) Aracılık Komisyonları (%)% 0c) Saklama Ücreti (%)% 79,39d) Diğer Giderler (%)% 0,13AçıklamalarFON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069050BIST