***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2023 16:45
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,296
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,07
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,07
Varsa İade Tutarı (TL)
20920,21
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
18698,07
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
2222,14
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
11832,24
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 35,05
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 37,01
- Kurucu (%)
% 94,69
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 5,31
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,17
c) Saklama Ücreti (%)
% 49,5
d) Diğer Giderler (%)
% 13,32
Açıklamalar
2022 4. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095341
BIST
16:555.347
En Yüksek
|Değişim
|: 4,51%
|| 230,75
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.348
En Düşük
4.961
16:5518,7616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0026
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:5519,7677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:551.117,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 10,90
|Açılış
|: 1.116,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.116,99
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:53
|KRDMB
|16,72
|100.122.263
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|41.614.426
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.858.178
|% 9,99
|
|TETMT
|278,60
|4.849.689
|% 9,99
|
|GMTAS
|5,73
|39.760.688
|% 9,98
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|ADEL
|123,70
|121.453.347
|% -9,77
|
|MARTI
|4,99
|115.781.508
|% -8,94
|
|ULUFA
|6,84
|33.282.780
|% -8,43
|
|DYOBY
|29,40
|244.317.594
|% -7,55
|
|EREGL
|41,88
|10.523.504.895
|% 4,49
|
|THYAO
|141,50
|9.161.708.870
|% 4,66
|
|ASELS
|62,30
|7.363.626.979
|% 5,77
|
|KRDMD
|19,45
|5.996.128.705
|% 8,06
|
|EKGYO
|9,19
|4.756.352.438
|% 8,37
|
|EKGYO
|9,19
|4.756.352.438
|% 8,37
|
|KRDMD
|19,45
|5.996.128.705
|% 8,06
|
|YKBNK
|10,83
|2.879.133.901
|% 3,34
|
|EREGL
|41,88
|10.523.504.895
|% 4,49
|
|SKBNK
|2,88
|643.151.437
|% 5,49
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7530
|18,7648
|% 0,00
|
|Euro
|19,7612
|19,7881
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,2961
|22,4079
|% 0,03
|
|Frank
|19,9737
|20,0940
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9770
|5,0020
|% -0,00
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|18,34
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.115
|8,50
|
|Cumhuriyet
|7.503
|7.617
|18,00
|
|Tam
|7.572
|7.635
|47,00
|
|Yarım
|3.667
|3.732
|23,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.866
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|0,24
|
|B. Petrol
|79,61
|79,61
|0,92
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:08AYDEM
Yüzde 8.72 oranında artışla 24.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 676, 369 adet işlem
-
17:07METUR
Yüzde 7.30 oranında artışla 7.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 942, 976 adet işlem
-
17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 185, 3 artarak (% 4.08 ) 4, 725
-
17:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGGUB, DOKTA, SNKRN, HKTM, UZERB, SNICA, TETMT, BRKVY, TERA, GMTAS
-
17:05
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VKING