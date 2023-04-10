***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.04.2023 16:37
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,095
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,57
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,64
Varsa İade Tutarı (TL)
64862,29
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
64862,29
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
20895,42
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 24,22
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 25,23
- Kurucu (%)
% 95,83
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 4,17
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,23
c) Saklama Ücreti (%)
% 21,09
d) Diğer Giderler (%)
% 53,44
Açıklamalar
2023 1. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135491
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