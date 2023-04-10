***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.04.2023 16:37
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,26219
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,07
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,27
Varsa İade Tutarı (TL)
38558,43
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
38558,43
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
11449,5
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 22,13
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 22,47
- Kurucu (%)
% 98,45
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 1,55
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,93
c) Saklama Ücreti (%)
% 20,86
d) Diğer Giderler (%)
% 51,73
Açıklamalar
2023 1. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135492
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