***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--------Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 02.06.2022 tarihli ve 2022/34 sayılı Yönetim Kurulu Kararının Duyurulması Hakkındahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036424BIST