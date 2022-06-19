***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi----Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 14.06.2022 tarihli ve 2022/37 sayılı kayıtlı sermaye tavanı içinde sermaye artırımı nedeniyle esas sözleşme tadiline ilişkin yönetim kurulu kararıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038159BIST