***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.11.2022 15:49
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Serbest Şemsiye Fon İçtüzüğü Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081597
BIST
17:384.758
En Yüksek
|Değişim
|: 4,11%
|| 187,61
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.775
En Düşük
4.567
17:3818,6207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
17:3819,1213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0469
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
17:381.043,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,16
|Açılış
|: 1.043,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler17:36
|RNPOL
|22,00
|86.340.671
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|120.551.838
|% 10,00
|
|IMASM
|169,40
|41.125.909
|% 10,00
|
|KONTR
|211,30
|1.129.131.518
|% 9,99
|
|HUNER
|14,86
|166.078.466
|% 9,99
|
|ZEDUR
|31,00
|1.460.777
|% -7,79
|
|BRLSM
|27,40
|693.538.571
|% -5,65
|
|SUMAS
|105,00
|787.894
|% -4,55
|
|PSGYO
|8,78
|278.517.799
|% -3,30
|
|DERHL
|6,33
|59.587.401
|% -2,91
|
|KONTR
|211,30
|1.129.131.518
|% 9,99
|
|GESAN
|243,90
|868.097.369
|% 7,07
|
|ENJSA
|27,48
|731.578.621
|% 4,89
|
|BRLSM
|27,40
|693.538.571
|% -5,65
|
|KCAER
|60,65
|474.139.774
|% 2,36
|
|MOBTL
|3,77
|171.753.093
|% 2,72
|
|IHLGM
|1,20
|50.883.866
|% -1,64
|
|FORMT
|1,88
|60.868.331
|% 0,00
|
|ARDYZ
|9,52
|300.819.184
|% 1,82
|
|PSGYO
|8,78
|278.517.799
|% -3,30
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6027
|18,6224
|% 0,01
|
|Euro
|19,0974
|19,1134
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,0299
|22,1404
|% 0,40
|
|Frank
|19,4620
|19,5793
|% 0,65
|
|Riyal
|4,9371
|4,9618
|% -0,04
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|6,18
|
|Altın Gr.
|1.042
|1.043
|1,83
|
|Cumhuriyet
|6.982
|7.087
|-10,00
|
|Tam
|6.986
|7.061
|-11,00
|
|Yarım
|3.393
|3.452
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.726
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,15
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,62
|0,13
|
|B. Petrol
|88,73
|88,73
|1,28
|
Seans Raporu
17:36
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17:51XU100
Endeks 4, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 05 üstünde . İşlem hacmi 116, 157.00 milyon TL de
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17:50YEOTK
Yüzde 9.91 oranında artışla 107.00 lira fiyatla işlem gören hissede 800, 155 adet işlem
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17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, PGSUS, YKBNK
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17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL
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17:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 157, 19 artarak (% 3.92 ) 4, 166