Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

04.01.2023 16:00
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ DUYURU METNİ



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093136


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:475.582
Değişim :  -0,79% |  -44,17
Açılış :  5.647  
Önceki Kapanış :  5.627  
En Yüksek
5.652 En Düşük
5.554
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EYGYO 22,90 14.672.030 % 9,99  
SAMAT 21,02 43.071.444 % 9,94  
DYOBY 29,20 73.220.312 % 9,94  
VERUS 118,30 31.432.196 % 9,94  
TERA 25,90 322.827.787 % 9,93  
daha fazla
15:47 Alış Satış %  
Dolar 18,7405 18,7454 % 0,13  
Euro 19,8926 19,9150 % 0,75  
Sterlin 22,4988 22,6116 % 0,71  
Frank 20,1107 20,2318 % 0,98  
Riyal 4,9708 4,9957 % 0,17  
daha fazla
15:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.853 1.853 14,90  
Altın Gr. 1.117 1.117 11,36  
Cumhuriyet 7.511 7.625 41,00  
Tam 7.547 7.604 29,00  
Yarım 3.655 3.717 14,00  
Çeyrek 1.833 1.859 8,00  
Gümüş.Ons 24,12 24,15 0,16  
Gümüş Gr. 14,54 14,57 0,14  
B. Petrol 79,40 79,40 -2,70  
Seans Raporu 15:47
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru