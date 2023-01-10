***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.GRİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONUİZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİGri Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu İzahnamesinin 1.2.2., 1.6., 6.1., 6.3. ve 7.1.3. maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 30/12/2022 tarih ve 12233903-305.04-31021 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.Değişiklikler 16/01/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:1. İzahname'nin 1.2.2. maddesinde yer alan Fon'un iletişim adresi "Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Devres Han N50 İç Kapı N2 Kat: B2 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL" olarak değiştirilmiştir.2. İzahname'nin 1.6. maddesinde yer alan Fon'un bağımsız denetimi şirketi, "RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş." olarak değiştirilmiştir.3. İzahname'nin 6.1. ve 6.3. maddelerine "BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın yarım gün açık olduğu günlerde saat 10:30'a kadar verdikleri alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, 10:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir." ifadesi eklenmiştir.04. Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılan sözleşme gereği İzahname'nin 7.1.3. maddesinde yer alan Aracı Kurum Komisyon oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir1) Pay komisyonu: Onbinde 3+ BSMV2) Sabit getirili menkul kıymet komisyonu: Yüzbinde 2,5+ BSMV3) Kesin alım satım komisyonu: Yüzbinde 2,5+ BSMV4) Takasbank Borsa Para Piyasası (1-7 Gün): Yüzbinde 3 +BSMV5) Takasbank Borsa Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 3.4 *Gün +BSMV6) Repo/Ters Repo İşlemleri: Yüzbinde 1 + BSMVhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099698BIST