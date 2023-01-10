***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.01.2023 18:12
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU
İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Gri Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu İçtüzüğü'nün 2.2. ve 2.3. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 22/12/2022 tarih ve 12233903-305.04.30593 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, yeni içtüzük metni 10/01/2023 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmiştir.
Değişiklikler 16/01/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:
1. İzahname'nin 2.2. ve 2.3. maddesinde yer alan Kurucunun ve Yöneticinin iletişim adresi "Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Devres Han N50 İç Kapı N2 Kat: B2 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL" olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099727
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|51,50
|4.536.223
|% 10,00
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|ULUFA
|7,15
|33.890.858
|% 10,00
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|ACSEL
|77,55
|68.536.063
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|28.630.627
|% 10,00
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|OZSUB
|17,17
|25.573.476
|% 9,99
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|BFREN
|4.632,30
|207.791.217
|% -10,00
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|CEOEM
|20,34
|25.393.619
|% -10,00
|
|KONYA
|3.381,60
|161.763.781
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|532.465.431
|% -10,00
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|ARSAN
|9,36
|37.486.293
|% -10,00
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|THYAO
|131,20
|7.228.138.030
|% -5,20
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|EREGL
|37,86
|7.205.211.826
|% -4,92
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|ASELS
|58,15
|7.045.379.508
|% -1,61
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% -3,46
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|KOZAL
|563,00
|4.362.869.376
|% -5,09
|
|EKGYO
|8,50
|4.280.841.435
|% -2,63
|
|YKBNK
|9,53
|3.776.101.004
|% -5,83
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% -3,46
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|SKBNK
|2,73
|555.161.757
|% -3,87
|
|AKBNK
|17,03
|3.253.702.590
|% -4,38
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,7700
|18,7715
|% 0,00
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|Euro
|20,1512
|20,1623
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,7377
|22,8517
|% -0,22
|
|Frank
|20,2625
|20,3845
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9849
|5,0099
|% 0,09
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,68
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|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|2,88
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
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|Tam
|7.656
|7.722
|14,00
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|Yarım
|3.719
|3.778
|7,00
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|Çeyrek
|1.859
|1.889
|4,00
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|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|14,26
|14,27
|0,00
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|B. Petrol
|80,61
|80,61
|0,96
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