***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FONUİÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİGri Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu İçtüzüğü'nün 2.2. ve 2.3. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 22/12/2022 tarih ve 12233903-305.04.30593 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, yeni içtüzük metni 10/01/2023 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmiştir.Değişiklikler 16/01/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:1. İzahname'nin 2.2. ve 2.3. maddesinde yer alan Kurucunun ve Yöneticinin iletişim adresi "Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Devres Han N50 İç Kapı N2 Kat: B2 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099729BIST