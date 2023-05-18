***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGri Porföy Yönetimi A.Ş.'nin Kurucusu Olduğu Yatırım Fonlarına İlişkin 22.05.2023 Tarihinde Başlayacak Olup 31.08.2023 Tarihinde Sona Erecek Promosyon Kampanyası Hakkında Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152362BIST