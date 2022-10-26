***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
26.10.2022 15:49
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074319
BIST
15:413.972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -3,36
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.965
15:4118,6082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,6230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
15:4118,6285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0777
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
15:41995,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,19
|Açılış
|: 995,98
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler15:39
|TUREX
|16,07
|30.694.988
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|135.571.830
|% 9,98
|
|MRSHL
|340,80
|33.977.328
|% 9,97
|
|TRCAS
|23,84
|146.075.222
|% 9,96
|
|ADEL
|45,94
|21.243.280
|% 9,96
|
|AGYO
|7,53
|57.729.618
|% -9,93
|
|ALKA
|36,74
|200.977.948
|% -6,99
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|UFUK
|63,55
|3.355.617
|% -6,06
|
|ACSEL
|58,60
|59.063.248
|% -5,48
|
|THYAO
|100,10
|3.904.085.516
|% -0,40
|
|AKBNK
|15,66
|2.285.250.515
|% 0,90
|
|SISE
|33,52
|1.845.673.340
|% -0,89
|
|TUPRS
|366,60
|1.839.136.204
|% -2,11
|
|ASELS
|32,56
|1.823.648.417
|% 2,07
|
|EKGYO
|4,60
|1.373.316.814
|% 1,55
|
|SKBNK
|2,12
|608.062.415
|% -1,85
|
|TSKB
|3,12
|863.880.359
|% -1,89
|
|ODAS
|8,05
|1.337.606.081
|% 4,41
|
|DOHOL
|6,07
|956.015.205
|% -1,62
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6029
|18,6143
|% 0,06
|
|Euro
|18,6174
|18,6265
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,4633
|21,5709
|% 0,87
|
|Frank
|18,7019
|18,8145
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9366
|4,9614
|% 0,06
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|10,57
|
|Altın Gr.
|996
|997
|7,77
|
|Cumhuriyet
|6.673
|6.774
|24,00
|
|Tam
|6.700
|6.766
|8,00
|
|Yarım
|3.265
|3.305
|4,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.655
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,49
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|0,06
|
|B. Petrol
|92,48
|92,48
|0,74
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:54YUNSA
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 74.30 lira fiyatla işlem gören hissede 487, 288 adet işlem
-
15:53ACSEL
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 58.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 012, 151 adet işlem
-
15:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 69 kaybederek (% -0.43 ) 4, 332
-
15:52XU100
Endeks 3, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 43, 127.00 milyon TL de
-
15:52BEYAZ
Yüzde -3.13 oranında düşüşle 15.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 895, 321 adet işlem