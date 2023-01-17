***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
17.01.2023 17:47
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel içtüzük belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102836
BIST
17:345.313
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 105,17
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.339
En Düşük
5.194
17:3418,7938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
17:3420,4194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0866
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,4273
En Düşük
20,2241
17:341.156,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,38
|Açılış
|: 1.156,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler17:34
|BEYAZ
|20,46
|31.891.054
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.564.305
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|39.005.966
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|21.105.853
|% 10,00
|
|GESAN
|242,50
|631.534.026
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|UZERB
|170,50
|1.221.701
|% -9,31
|
|POLTK
|1.535,00
|84.123.818
|% -6,40
|
|MSGYO
|6,97
|50.088.772
|% -6,19
|
|DIRIT
|6,66
|303.181
|% -4,86
|
|EREGL
|41,00
|10.966.261.340
|% -0,05
|
|KRDMD
|19,84
|9.893.456.726
|% 4,81
|
|THYAO
|147,00
|9.843.926.963
|% 1,80
|
|TUPRS
|570,60
|5.773.371.006
|% 5,61
|
|EKGYO
|8,60
|4.779.121.202
|% 5,13
|
|EKGYO
|8,60
|4.779.121.202
|% 5,13
|
|KRDMD
|19,84
|9.893.456.726
|% 4,81
|
|YKBNK
|9,85
|3.059.524.836
|% 1,23
|
|EREGL
|41,00
|10.966.261.340
|% -0,05
|
|VAKBN
|10,59
|2.523.156.679
|% 1,05
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7889
|18,7938
|% 0,05
|
|Euro
|20,4134
|20,4194
|% 0,43
|
|Sterlin
|23,0131
|23,1286
|% 0,75
|
|Frank
|20,3575
|20,4802
|% 0,79
|
|Riyal
|4,9881
|5,0132
|% 0,02
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-1,88
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.855
|7.914
|14,00
|
|Yarım
|3.827
|3.873
|7,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.936
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,60
|-0,12
|
|B. Petrol
|86,19
|86,19
|1,73
|
Seans Raporu
17:34
daha fazla
-
17:49HTTBT
Yüzde 7.16 oranında artışla 25.74 lira fiyatla işlem gören hissede 608, 817 adet işlem
-
17:48ALMAD
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 289, 040 adet işlem
-
17:47XU100
Endeks 5, 335 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 44 üstünde . İşlem hacmi 110, 757.00 milyon TL de
-
17:47PRDGS
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 014, 799 adet işlem
-
17:46TAVHL
Yüzde 5.58 oranında artışla 89.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 828, 208 adet işlem