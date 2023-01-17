***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
17.01.2023 17:48
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel içtüzük belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102837
BIST
17:465.297
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 89,16
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.339
En Düşük
5.194
17:4620,3739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0411
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
20,4273
En Düşük
20,2241
17:4620,6500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0800
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,6600
En Düşük
20,5900
17:461.155,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,66
|Açılış
|: 1.155,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler17:44
|PCILT
|32,78
|39.005.966
|% 10,00
|
|BEYAZ
|20,46
|31.891.054
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.564.305
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|21.105.853
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|112.377.022
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|UZERB
|170,50
|1.221.701
|% -9,31
|
|MSGYO
|6,93
|51.243.975
|% -6,73
|
|POLTK
|1.536,00
|85.519.338
|% -6,34
|
|DIRIT
|6,66
|303.181
|% -4,86
|
|EREGL
|40,94
|11.270.713.650
|% -0,20
|
|KRDMD
|19,67
|10.384.374.365
|% 3,91
|
|THYAO
|146,00
|10.212.780.618
|% 1,11
|
|TUPRS
|569,30
|5.898.926.403
|% 5,37
|
|EKGYO
|8,51
|4.919.553.658
|% 4,03
|
|EKGYO
|8,51
|4.919.553.658
|% 4,03
|
|KRDMD
|19,67
|10.384.374.365
|% 3,91
|
|YKBNK
|9,77
|3.205.218.912
|% 0,41
|
|EREGL
|40,94
|11.270.713.650
|% -0,20
|
|VAKBN
|10,50
|2.701.534.189
|% 0,19
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7901
|18,7931
|% 0,04
|
|Euro
|20,4151
|20,4200
|% 0,43
|
|Sterlin
|23,0150
|23,1304
|% 0,76
|
|Frank
|20,3520
|20,4746
|% 0,77
|
|Riyal
|4,9885
|5,0135
|% 0,02
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-3,23
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.841
|7.904
|4,00
|
|Yarım
|3.821
|3.868
|2,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.934
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|14,53
|14,55
|-0,17
|
|B. Petrol
|86,33
|86,33
|1,87
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:59ENSRI
Yüzde 6.46 oranında artışla 28.34 lira fiyatla işlem gören hissede 847, 841 adet işlem
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.17 oranında artışla 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 133, 191 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 9 artarak (% 1.62 ) 4, 708
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, PCILT, GESAN, ARCLK, SEGYO, ISGYO, BEYAZ, SOKE, PRDGS, ARMDA