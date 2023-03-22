***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
22.03.2023 14:20
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gri Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126993
BIST
16:284.936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 29,28
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
4.984
En Düşük
4.891
16:2819,0462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0262
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,3212
En Düşük
19,0033
16:2820,5443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0513
|Açılış
|: 20,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,7829
En Düşük
20,4489
16:281.187,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.187,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler16:28
|BRYAT
|806,30
|104.995.014
|% 10,00
|
|SMART
|7,92
|7.582.430
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,76
|9.578.573
|% 10,00
|
|IDEAS
|28,38
|4.411.822
|% 10,00
|
|AKFYE
|15,76
|4.771.356
|% 9,98
|
|SEKUR
|17,99
|31.799.971
|% -7,98
|
|GEREL
|14,74
|155.919.373
|% -7,76
|
|EMKEL
|12,35
|74.207.196
|% -6,37
|
|KERVN
|0,75
|534.571
|% -6,25
|
|ULUSE
|162,20
|142.851.006
|% -5,86
|
|ASTOR
|65,15
|5.580.136.338
|% 3,41
|
|GOKNR
|25,04
|2.556.970.339
|% 1,38
|
|THYAO
|123,80
|2.467.695.285
|% -0,08
|
|EREGL
|36,80
|2.465.782.767
|% -0,59
|
|ISCTR
|13,51
|1.921.944.907
|% -0,95
|
|EKGYO
|6,70
|951.409.315
|% 1,82
|
|ISCTR
|13,51
|1.921.944.907
|% -0,95
|
|YKBNK
|10,31
|1.094.705.482
|% 0,19
|
|GOKNR
|25,04
|2.556.970.339
|% 1,38
|
|KRDMD
|18,74
|1.616.195.658
|% 2,18
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0268
|19,0462
|% 0,14
|
|Euro
|20,5332
|20,5443
|% 0,25
|
|Sterlin
|23,2680
|23,3847
|% 0,39
|
|Frank
|20,5406
|20,6644
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0532
|5,0786
|% 0,07
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|2,17
|
|Altın Gr.
|1.188
|1.188
|0,51
|
|Cumhuriyet
|8.034
|8.155
|-29,00
|
|Tam
|8.050
|8.129
|5,00
|
|Yarım
|3.946
|3.978
|2,00
|
|Çeyrek
|1.973
|1.989
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,66
|13,68
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,45
|75,45
|0,13
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 47 artarak (% 0.67 ) 4, 441
-
16:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, BRYAT, TGSAS, ONCSM, SMART, CRDFA, AZTEK, DGGYO, YAPRK, ENSRI
-
16:43
TGSAS, ALFAS, BAYRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:43
AKMGY, ESCAR, ARMDA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:43
Bu seansda işlem gören 246 hisse senedinden 152 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 84 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem