***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
22.03.2023 14:20
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gri Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126994
BIST
16:294.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 32,99
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
4.984
En Düşük
4.891
16:2919,0462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0262
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,3212
En Düşük
19,0033
16:2920,5443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0513
|Açılış
|: 20,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,7829
En Düşük
20,4489
16:291.187,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.187,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler16:27
|IDEAS
|28,38
|4.411.822
|% 10,00
|
|AKFYE
|15,76
|4.771.356
|% 9,98
|
|ENSRI
|21,88
|18.510.353
|% 9,95
|
|ONCSM
|133,80
|59.804.974
|% 9,94
|
|AZTEK
|25,90
|87.194.616
|% 9,93
|
|PENTA
|20,24
|495.996.872
|% -5,24
|
|ESCAR
|96,85
|50.942.850
|% -3,82
|
|YYLGD
|32,54
|83.273.734
|% -3,67
|
|BRKVY
|25,20
|26.093.589
|% -3,52
|
|OYYAT
|37,34
|2.261.938
|% -3,01
|
|ASTOR
|65,15
|5.580.136.338
|% 3,41
|
|GOKNR
|25,04
|2.556.970.339
|% 1,38
|
|ALFAS
|379,10
|907.413.253
|% 6,76
|
|GESAN
|265,80
|741.254.868
|% 3,06
|
|SDTTR
|138,70
|581.879.297
|% 1,61
|
|GOKNR
|25,04
|2.556.970.339
|% 1,38
|
|ASTOR
|65,15
|5.580.136.338
|% 3,41
|
|EUREN
|10,33
|163.702.219
|% 0,88
|
|SOKE
|17,24
|228.946.702
|% -2,87
|
|BVSAN
|64,80
|486.170.661
|% 2,05
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0352
|19,0430
|% 0,12
|
|Euro
|20,5312
|20,5427
|% 0,24
|
|Sterlin
|23,2680
|23,3847
|% 0,39
|
|Frank
|20,5406
|20,6644
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0532
|5,0786
|% 0,07
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-0,38
|
|Altın Gr.
|1.188
|1.188
|0,47
|
|Cumhuriyet
|8.028
|8.149
|-35,00
|
|Tam
|8.048
|8.127
|3,00
|
|Yarım
|3.945
|3.977
|1,00
|
|Çeyrek
|1.973
|1.988
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,67
|13,69
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,77
|75,77
|0,45
|