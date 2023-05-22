***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.04.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarİhraç belgesi tadil metni ve güncel ihraç belgesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152776BIST