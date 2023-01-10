***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.01.2023 17:58
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099702
BIST
17:594.991
En Yüksek
|Değişim
|: -3,48%
|| -179,88
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
4.947
17:5918,7780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:5920,1977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0488
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:591.133,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,65
|Açılış
|: 1.133,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.134,91
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:57
|GSRAY
|8,22
|485.257.846
|% 9,89
|
|BRMEN
|2,41
|1.206.583
|% 9,05
|
|IZMDC
|5,15
|143.159.703
|% 3,83
|
|COSMO
|110,00
|1.712.274
|% 1,85
|
|IPEKE
|33,50
|308.458.294
|% 1,70
|
|BFREN
|4.632,30
|206.943.506
|% -10,00
|
|KONYA
|3.381,60
|159.268.160
|% -10,00
|
|CEOEM
|20,34
|25.228.418
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|531.133.386
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|52.411.510
|% -10,00
|
|EREGL
|37,88
|6.981.771.656
|% -4,87
|
|THYAO
|131,30
|6.941.210.047
|% -5,13
|
|ASELS
|58,25
|6.820.771.955
|% -1,44
|
|KRDMD
|18,16
|5.224.980.440
|% -3,35
|
|KOZAL
|563,00
|4.237.188.634
|% -5,09
|
|EKGYO
|8,54
|4.115.848.004
|% -2,18
|
|YKBNK
|9,55
|3.571.963.603
|% -5,63
|
|KRDMD
|18,16
|5.224.980.440
|% -3,35
|
|SKBNK
|2,72
|546.333.552
|% -4,23
|
|AKBNK
|17,03
|3.155.165.971
|% -4,38
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7717
|18,7779
|% 0,04
|
|Euro
|20,1795
|20,1891
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,7484
|22,8625
|% -0,18
|
|Frank
|20,2708
|20,3929
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9833
|5,0083
|% 0,06
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|6,77
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.133
|3,59
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.659
|7.724
|16,00
|
|Yarım
|3.720
|3.778
|7,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.889
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|80,08
|80,08
|0,43
|