***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.01.2023 17:58
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099705
BIST
17:484.970
En Yüksek
|Değişim
|: -3,90%
|| -201,45
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
4.965
17:4818,7786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:4820,1686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0197
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:481.132,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,59
|Açılış
|: 1.132,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.134,91
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:48
|SDTTR
|51,50
|4.390.221
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|33.126.251
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.831.730
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|23.606.567
|% 9,99
|
|EYGYO
|20,06
|487.862.768
|% 9,98
|
|BFREN
|4.632,30
|206.424.689
|% -10,00
|
|KONYA
|3.381,60
|158.267.206
|% -10,00
|
|CEOEM
|20,34
|25.170.469
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|530.948.198
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|52.411.510
|% -10,00
|
|THYAO
|131,70
|6.877.594.997
|% -4,84
|
|EREGL
|38,12
|6.716.191.993
|% -4,27
|
|ASELS
|57,60
|6.590.747.203
|% -2,54
|
|KRDMD
|18,15
|5.000.317.037
|% -3,41
|
|KOZAL
|563,50
|4.234.633.388
|% -5,01
|
|EKGYO
|8,46
|3.985.995.841
|% -3,09
|
|YKBNK
|9,66
|3.426.686.295
|% -4,55
|
|KRDMD
|18,15
|5.000.317.037
|% -3,41
|
|SKBNK
|2,76
|532.981.181
|% -2,82
|
|AKBNK
|17,03
|3.155.165.971
|% -4,38
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7704
|18,7786
|% 0,04
|
|Euro
|20,1597
|20,1686
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,7554
|22,8695
|% -0,15
|
|Frank
|20,2791
|20,4013
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9850
|5,0100
|% 0,09
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|6,24
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|4,16
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.663
|7.729
|21,00
|
|Yarım
|3.723
|3.781
|10,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.891
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,36
|80,36
|0,71
|