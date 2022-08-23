***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2022 13:54
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gri Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057751
BIST
15:493.110
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 47,30
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.120
En Düşük
3.070
15:4918,1319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0667
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
15:4918,0038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
15:491.012,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,75
|Açılış
|: 1.012,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler15:47
|BEYAZ
|13,42
|57.109.582
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|14.639.623
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|COSMO
|36,12
|3.013.491
|% 9,99
|
|DMSAS
|9,15
|93.622.664
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
|
|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|DOBUR
|46,82
|701.752
|% -5,76
|
|BRKO
|1,88
|1.095.080
|% -5,53
|
|ULUSE
|146,30
|20.048.661
|% -5,25
|
|THYAO
|67,40
|3.682.138.085
|% -0,52
|
|YKBNK
|6,10
|3.635.293.520
|% 5,35
|
|AKBNK
|11,28
|3.630.369.989
|% 4,83
|
|ASELS
|26,16
|2.494.128.084
|% 1,40
|
|SISE
|25,60
|2.439.905.065
|% 0,87
|
|YKBNK
|6,10
|3.635.293.520
|% 5,35
|
|EKGYO
|3,95
|2.056.117.627
|% 1,80
|
|AKBNK
|11,28
|3.630.369.989
|% 4,83
|
|ALBRK
|2,23
|515.515.319
|% 6,70
|
|ISCTR
|8,16
|1.822.746.203
|% 9,38
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1270
|18,1317
|% 0,37
|
|Euro
|17,9834
|17,9979
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,2606
|21,3672
|% 0,42
|
|Frank
|18,6325
|18,7447
|% -0,05
|
|Riyal
|4,8125
|4,8366
|% 0,44
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|0,07
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|4,51
|
|Cumhuriyet
|6.764
|6.866
|-7,00
|
|Tam
|6.796
|6.850
|-32,00
|
|Yarım
|3.311
|3.349
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.674
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,88
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|97,38
|97,38
|0,90
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:02ISFIN
Yüzde 6.31 oranında artışla 7.58 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 253, 187 adet işlem
-
16:01ALBRK
Yüzde 6.70 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 135, 238 adet işlem
-
16:00XU100
Endeks 3, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 48, 791.00 milyon TL de
-
15:59BEYAZ
Yüzde 10.00 oranında artışla 13.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 234, 315 adet işlem
-
15:58EGEEN
Yüzde 5.67 oranında artışla 2, 420.80 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 786 adet işlem