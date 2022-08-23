***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2022 13:55
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gri Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057752
BIST
13:493.113
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 50,15
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.115
En Düşük
3.070
13:4918,1355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0703
|Açılış
|: 18,2180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1355
En Düşük
18,0210
13:4918,0021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
13:491.012,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,79
|Açılış
|: 1.012,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler13:47
|BFREN
|1.306,80
|14.160.028
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|916.260
|% 10,00
|
|DMSAS
|9,15
|91.322.308
|% 9,98
|
|HKTM
|16,10
|2.915.034
|% 9,97
|
|COSMO
|36,10
|1.693.594
|% 9,93
|
|BRKO
|1,89
|497.213
|% -5,03
|
|ULUSE
|146,70
|6.558.125
|% -4,99
|
|DIRIT
|4,10
|152.722
|% -4,65
|
|EKIZ
|10,50
|720.847
|% -3,67
|
|IHAAS
|54,60
|2.902.549
|% -3,36
|
|THYAO
|68,05
|2.449.721.139
|% 0,44
|
|YKBNK
|6,06
|1.986.586.884
|% 4,66
|
|AKBNK
|11,24
|1.919.934.393
|% 4,46
|
|ASELS
|26,40
|1.774.636.644
|% 2,33
|
|SISE
|25,86
|1.692.118.371
|% 1,89
|
|EKGYO
|3,90
|1.321.816.269
|% 0,52
|
|YKBNK
|6,06
|1.986.586.884
|% 4,66
|
|ALBRK
|2,22
|413.410.903
|% 6,22
|
|AKBNK
|11,24
|1.919.934.393
|% 4,46
|
|ISCTR
|8,05
|1.138.091.442
|% 7,91
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1207
|18,1320
|% 0,37
|
|Euro
|17,9922
|18,0017
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,2521
|21,3587
|% 0,38
|
|Frank
|18,6883
|18,8009
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8123
|4,8364
|% 0,44
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|1,13
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.013
|4,92
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|1,00
|
|Tam
|6.813
|6.866
|-16,00
|
|Yarım
|3.320
|3.357
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|18,99
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,07
|0,04
|
|B. Petrol
|98,03
|98,03
|1,55
|