***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.09.2022 15:15
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gri Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060524
BIST
15:143.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 49,73
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
15:1418,2291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 18,2730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
15:1418,1062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0763
15:141.004,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.004,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler15:14
|FADE
|9,90
|152.697.625
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|246.628.766
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|101.219.382
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.911.499.392
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.700.453
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.887.751
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|44.121.372
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,35
|9.952.249.693
|% 2,96
|
|EREGL
|32,24
|7.043.613.909
|% 4,07
|
|AKBNK
|15,18
|5.720.446.702
|% 6,98
|
|EKGYO
|4,56
|5.490.674.686
|% 4,11
|
|SISE
|25,92
|4.392.332.790
|% 0,70
|
|EKGYO
|4,56
|5.490.674.686
|% 4,11
|
|YKBNK
|8,35
|9.952.249.693
|% 2,96
|
|ISCTR
|10,27
|3.973.846.384
|% 6,54
|
|AKBNK
|15,18
|5.720.446.702
|% 6,98
|
|VAKBN
|10,08
|2.774.324.904
|% 9,92
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2219
|18,2291
|% 0,07
|
|Euro
|18,0981
|18,1062
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,0396
|21,1451
|% 0,54
|
|Frank
|18,4908
|18,6021
|% -0,17
|
|Riyal
|4,8346
|4,8589
|% 0,05
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|3,19
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|1,95
|
|Cumhuriyet
|6.746
|6.848
|15,00
|
|Tam
|6.772
|6.839
|27,00
|
|Yarım
|3.300
|3.343
|12,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.674
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,36
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,15
|
|B. Petrol
|93,01
|93,01
|-2,73
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:29MERKO
Yüzde 5.68 oranında artışla 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 679, 672 adet işlem
-
15:28HKTM
Yüzde 6.46 oranında artışla 27.36 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 907, 460 adet işlem
-
15:26BUCIM
Yüzde 8.14 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 886, 205 adet işlem
-
15:25XU100
Endeks 3, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 65 üstünde . İşlem hacmi 85, 014.00 milyon TL de
-
15:25VAKBN
Yüzde 9.92 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 282, 184, 170 adet işlem