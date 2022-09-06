***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.09.2022 15:16
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gri Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060525
BIST
15:193.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 49,14
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
15:1918,2279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,2730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
15:1918,1024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0763
15:191.004,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,68
|Açılış
|: 1.004,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler15:17
|FADE
|9,90
|152.729.275
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|246.780.033
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|101.228.843
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|8.619.566
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.700.453
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.889.807
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|44.361.626
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,36
|10.013.805.396
|% 3,08
|
|EREGL
|32,20
|7.059.339.205
|% 3,94
|
|AKBNK
|15,17
|5.731.537.156
|% 6,91
|
|EKGYO
|4,56
|5.500.762.877
|% 4,11
|
|SISE
|25,86
|4.400.335.777
|% 0,47
|
|EKGYO
|4,56
|5.500.762.877
|% 4,11
|
|YKBNK
|8,36
|10.013.805.396
|% 3,08
|
|ISCTR
|10,28
|3.977.537.544
|% 6,64
|
|AKBNK
|15,17
|5.731.537.156
|% 6,91
|
|VAKBN
|10,08
|2.774.602.255
|% 9,92
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2121
|18,2363
|% 0,11
|
|Euro
|18,0897
|18,1026
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,0391
|21,1446
|% 0,54
|
|Frank
|18,4941
|18,6055
|% -0,15
|
|Riyal
|4,8345
|4,8587
|% 0,05
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|2,94
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|2,26
|
|Cumhuriyet
|6.746
|6.848
|15,00
|
|Tam
|6.774
|6.841
|29,00
|
|Yarım
|3.300
|3.344
|13,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.675
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,31
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,13
|
|B. Petrol
|93,19
|93,19
|-2,55
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:31KLKIM
Yüzde 8.94 oranında artışla 28.04 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 038, 488 adet işlem
-
15:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 14 artarak (% 1.72 ) 3, 732
-
15:30XU100
Endeks 3, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 85, 921.00 milyon TL de
-
15:30KNFRT
Yüzde 7.98 oranında artışla 11.77 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 302, 585 adet işlem
-
15:29MERKO
Yüzde 5.68 oranında artışla 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 679, 672 adet işlem