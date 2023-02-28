***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu









***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27/01/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar27/01/2023 tarihinde yayınlanan Performans Sunum Raporlarında Dipnotlar yer alan Kuruluş yılı ve yönetilen portföy büyüklükleri sehven hatalı yazılmıştır. Bu sebeple güncel Performas Sunum Raporları revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117603BIST